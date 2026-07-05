Планы на неделю: «Агроволга-2026», «Дрон Экспо 2026», «Иннопром» и «Ночная Казань»

Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»

Фото: Реальное время

На предстоящей неделе «Казань Экспо» вновь окажется в центре внимания — там одновременно пройдут сразу три крупных мероприятия международного масштаба: агропромышленная выставка «Агроволга-2026», выставка-форум «Дрон Экспо 2026» и форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». А деловую повестку разбавит Олег Газманов. Звание самого крупного федерального события отходит Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», а спортивного — забегу «Ночная Казань». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

16-я Международная промышленная выставка «Иннопром-2026»

Главная тема этого года — «Индустрия 360: производство без границ». В фокусе — формирование гибких производственных систем на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Главным событием станет стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ» с участием премьер-министра Михаила Мишустина. 5—6 июля ожидается визит делегации Татарстана во главе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Где: Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Когда: 6—9 июля.



Пленарное заседание Государственной думы

На этой неделе депутаты рассмотрят несколько важных законопроектов. Среди них — «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» по вопросу создания правовой основы для централизованного осуществления кадровой работы государственных органов.

Где: Москва, Государственная дума.

Когда: 7 июля.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026»

Ключевое событие аграрной отрасли и единственная в России площадка, объединяющая экспозиции в павильоне, на открытых площадках и демонстрационных поля. В 2026 году выставка соберет свыше 400 компаний и более 15 000 специалистов агропромышленного комплекса. Впервые пройдет культурное мероприятие — на нем выступят группа «Волга-Волга» и Татьяна Куртукова. О том, какие еще сюрпризы приготовила «Агроволга-2026», «Реальному времени» рассказала Гузель Исхакова, директор ООО «Проект» (организатор выставки).

Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо».

Когда: 8—10 июля.

Международная выставка-форум «Дрон Экспо 2026»

На площадке «Казань Экспо» свои решения в сфере БПЛА по использованию воздушного пространства для экономики представят свыше 230 компаний из России и зарубежных стран. Главным спикером деловой программы станет замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Подробнее — в материале «Реального времени».

Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо».

Когда: 8—10 июля.

Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли»

Мероприятие приурочено к 195-летию Центросоюза России и основания потребительской кооперации в стране, а также к 110-летию Татпотребсоюза — 110 лет. Ожидается, что в Казань приедут делегаты со всего мира, включая президента Международного кооперативного альянса (ICA) Ариэля Гуарко. В центре деловой программы — вопросы привлечения молодых кадров, цифровизация кооперации и международное сотрудничество. Одной из главных особенностей форума станет встреча с легендой мирового кино Орнеллой Мути, которая сыграла главную роль в фильме «Укрощение строптивого».

Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо».

Когда: 8—10 июля.

Олег Газманов

Помимо Татьяны Куртуковой и Орнеллы Мути, деловую повестку на «Казань Экспо» разбавит концерт Олега Газманова. Народный артист России представит концертный тур «Я по жизни загулял» совместно с группой «Эскадрон». В программе прозвучат известные хиты разных лет, а также новые произведения, включая композиции патриотической и гражданской тематики. Концертная программа рассчитана на два часа.

Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо».

Когда: 10 июля.

VII Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»

В программе — выступление самого Бориса Березовского (фортепиано), симфонического оркестра Башкортостана, джазового оркестра Игоря Бутмана, баяниста Айдара Салахова, камерного оркестра Игоря Лермана, хора Миляуши Таминдаровой, группы Gauga, Саиды Мухаметзяновой и многих других.

Где: Елабуга, Шишкинские пруды.

Когда: 9—12 июля.

II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

Форум объединит на своей площадке ученых, врачей, экспертов в области здравоохранения и медицинской науки, политиков, представителей субъектов России, которые обсудят стратегические направления и подходы к здоровому долголетию граждан, а также развитие профилактической медицины. Пленарное заседание проведет вице-премьер России Татьяна Голикова.

Где: Москва, Центр международной торговли.

Когда: 9—10 июля.



15 лет с крушения теплохода «Булгария»

10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана затонул теплоход «Булгария». В этом году исполняется 15 лет одной из крупнейших транспортных катастроф в новейшей истории как России, так и Татарстана. Она унесла жизни 122 человек, еще 79 человек удалось спасти. В память о трагедии пройдет мемориальное мероприятие.

Где: Татарстан, Камско-Устьинский район, село Сюкеево.

Когда: 10 июля.

Праздник чувашской культуры Уяв

В этом году он пройдет в один день сразу в двух районах Татарстана. В рамках национального праздника чувашской культуры запланированы выступления любительских коллективов из Татарстана, Чувашии и других регионов. Гостей мероприятия ожидают конкурсы, выставки, мастер-классы и презентация традиционных чувашских блюд. Ожидается приезд раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Где: Татарстан, Черемшанский район, село Черемшан и Алькеевский район, село Сиктерме.

Когда: 11 июля.

Забег «Ночная Казань — 2026»

Жители и гости столицы смогут попробовать себя на двух дистанциях. Забег на 5 км стартует 11 июля в 22:30, на 10 км — 12 июля в 00:00. В связи с мероприятием будет ограничено движение транспорта, полный список перекрытых улиц можно посмотреть здесь.

Где: Казань, площадка около Центрального стадиона.

Когда: в ночь с 11 на 12 июля.



Дата и время событий могут быть изменены по независящим от редакции причинам.

Дарья Пинегина