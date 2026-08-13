ЦБ будет следить за мисселингом при продаже криптовалют
При нарушениях ЦБ будет принимать меры
Банк России намерен контролировать практики мисселинга при реализации криптовалют и цифровых инструментов. Об этом сообщил зампред регулятора Михаил Мамута.
— Нам очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях, и насколько качественно это будет организовано, — передает его слова ТАСС.
По словам Мамуты, хотя процесс продажи предполагает тестирование знаний покупателя и ограничения по сумме, это не исключает необходимости контроля. ЦБ будет внимательно наблюдать за ситуацией и при выявлении нарушений принимать меры.
Ранее Банк России официально включил биткоин, эфириум и стейблкоин Tether USDT в перечень криптовалют, разрешенных для публичного обращения на российских биржах.
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