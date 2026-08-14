Названа вакансия с самой высокой зарплатой в Казани

На этой должности доход начинается от 200 тыс. рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

В Казани врачам ультразвуковой диагностики предлагают зарплату от 200 тыс. рублей в месяц. Это самая высокооплачиваемая вакансия в августе в городе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на SuperJob.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Самые высокие зарплаты в Москве предлагают акушеру-гинекологу, водителю грузовика и врачу-косметологу — от 300 тыс., в Питере — дерматовенерологу-косметологу (от 300 тыс.), в Волгограде — хирургу-флебологу (от 150 тыс.), в Екатеринбурге — врачу-колопроктологу (от 180 тыс.), в Челябинске — урологу-андрологу (от 200 тыс.), в Красноярске — главврачу клиники стоматологии (от 200 тыс.), а в Ростове-на-Дону — завотделением медпрофилактики (от 150 тыс.).

Также от 300—350 тыс. рублей предлагают на должностях сердечно-сосудистого хирурга в Нижнем Новгороде и врача — стоматолога-хирурга-имплантолога в Перми.

В Воронеже, Новосибирске и Уфе максимум платят водителям с правами категории С. Диапазон зарплат — от 150 до 300 тыс. рублей в зависимости от конкретного города.

Ранее сообщалось, что в Татарстане — острый дефицит кадров в строительной отрасли.

Никита Егоров