Из бюджета РТ выделили почти 15 млн рублей на диагностику венерологических заболеваний
Деньги направили Республиканскому кожно-венерологическому диспансеру им. профессора А.Г. Ге
Из бюджета Татарстана дополнительно выделили 14,9 млн рублей на диагностику венерологических заболеваний, сообщила пресс-служба Минфина республики.
Отмечается, что деньги направили Республиканскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру им. профессора А.Г. Ге. Субсидия распространяется на покупку реактивов и расходных материалов для проведения серологических исследований для диагностики упомянутого заболевания у пациентов других медучреждений.
Ранее сообщалось, что на безопасность школ в Татарстане выделили почти 2 млрд рублей.
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