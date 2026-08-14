Из бюджета РТ выделили почти 15 млн рублей на диагностику венерологических заболеваний

Деньги направили Республиканскому кожно-венерологическому диспансеру им. профессора А.Г. Ге

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана дополнительно выделили 14,9 млн рублей на диагностику венерологических заболеваний, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Отмечается, что деньги направили Республиканскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру им. профессора А.Г. Ге. Субсидия распространяется на покупку реактивов и расходных материалов для проведения серологических исследований для диагностики упомянутого заболевания у пациентов других медучреждений.

Ранее сообщалось, что на безопасность школ в Татарстане выделили почти 2 млрд рублей.

Никита Егоров