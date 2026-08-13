Путин заявил, что крепкий рубль выгоден для россиян

Ранее экономист заявил, что необходимо снизить курс доллара до 50—60 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что укрепление национальной валюты положительно сказывается на гражданах, однако создает сложности для предприятий, ориентированных на экспорт.

Глава региона сообщил, что экономика области в целом стабильна, но есть определенные сложности, так как Сахалин зависит от экспорта. «Когда всем нравится крепкий рубль, мы на самом деле сталкиваемся с проблемами, так как недополучаем доходы в бюджет», — отметил Лимаренко.

— Для обычного гражданина это хорошо, но для экспортно-ориентированных компаний возникают трудности, — добавил Путин.

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Ранее экономист Василий Колташов в беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что необходимо снизить курс доллара до 50—60 рублей, что вполне достижимо при текущих ценах на нефть.

— Во-первых, при таком курсе импортные товары подешевеют сразу. Во-вторых, укрепление рубля означает торможение инфляции, что даст возможность Банку России смело и существенно снижать ключевую ставку. Если понизится «ключ», то мы получим дешевые кредиты, за счет которых бизнес сможет решить некоторые проблемы. Представьте, что кредит будет стоить 7%: бизнес сможет использовать заемные средства и для капиталовложений, и для расширения своих проектов. В последние годы кредит в основном используется для того, чтобы пополнить оборотные средства. Грубо говоря, вам не вся выручка за товары пришла. В связи с чем вам нужны оборотные средства, и вы их занимаете, — описал ситуацию Колташов.

В противном случае, по его словам, осенью россиян будет ждать «инфляционный шок».

Никита Егоров