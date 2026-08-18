За год доля отказов по POS-кредитам в Татарстане выросла на 0,5%

Банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску

Фото: Максим Платонов

По итогам июля 2026 года доля отказов по POS-кредитам (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках, — прим. ред.) в Татарстане составила 84,2%. Это на 0,5% больше, чем за тот же месяц 2025-го, следует из аналитики НКБИ.

В целом по России доля отказов по заявкам на POS-кредиты в июле 2026 года составила 85,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го данный показатель увеличился на 0,7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты отмечены в Забайкальском крае (86,4%), Волгоградской области (86,2%), Ставропольском крае (86,2%), Оренбургской области (86,1%) и Краснодарском крае (85,9%), а наименьшие — в Приморском крае (81,5%), Москве (82,2%), Воронежской области (82,3%), Санкт-Петербурге (82,8%) и Хабаровском крае (83,7%). Относительно низкий показатель отказов в них свидетельствует о более качественном потоке заявителей и более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах, объяснили эксперты.

— В 2026 году доля отказов по заявкам на POS-кредиты в основном немного снижается. Однако ее уровень продолжает оставаться очень высоким — более 85%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в числе прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 66%, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Никита Егоров