Доля вложений россиян в акции российских компаний упала до минимума с 2020 года

Вложения домохозяйств в акции за январь — июнь сократились на 1,2 трлн рублей

Доля вложений россиян в акции российских эмитентов в июле 2026 года опустилась до 3,6% — минимума с весны 2020 года. С начала года показатель снизился на 0,9 процентного пункта, подсчитал РБК на основе данных ЦБ.

Вложения домохозяйств в акции за январь — июнь сократились на 1,2 трлн руб., что стало рекордом за всю историю наблюдений с 2018 года. За первое полугодие чистый отток денег из акций составил почти 200 млрд руб. Негативную динамику обеспечили как падение рынка (пять месяцев подряд), так и реальные распродажи со стороны инвесторов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают это с разочарованием частных лиц в акциях. Так, инвесторы часто выводят средства в облигации, паевые фонды или перекладывают их на депозиты на фоне высоких ставок.

На неделе советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов высказался по поводу текущей инвестиционной динамики. По его словам, наблюдаемый в начале 2026 года спад инвестиций не носит серьезного характера, а общая деловая активность сохраняется на высоком уровне.

Зульфат Шафигуллин