Индикатор бизнес-климата вырос до -2,4 пункта

Предприятия повысили оценки по производству и спросу

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России опубликовал данные об индикаторе бизнес-климата. В августе показатель вырос на 1,1 пункта и составил -2,4 пункта.

— Динамика индикатора определялась в основном улучшением краткосрочных ожиданий компаний, — сообщает Банк России.

Месяцем ранее он находился на отметке -3,5 пункта. Ожидания предприятий по объему производства в августе увеличились на 2,6 пункта — до 6,5 пункта. Краткосрочные прогнозы по спросу также выросли на 2,6 пункта и достигли 4,4 пункта.

Ценовые ожидания продолжили расти: показатель прибавил 0,6 пункта и достиг 21,0 пункта, обновляя максимум второй месяц подряд. По сравнению с июлем предприятия стали лучше оценивать условия кредитования.

Ранее сообщалось, что российский бизнес с начала года добровольно перечислил в бюджет 383,7 млрд рублей.

Вадим Вахрушев