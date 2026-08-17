Инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году
Потемкин назвал Татарстан хорошей площадкой для развития маловысотной экономики
К 2030 году в 35 субъектах России появится инфраструктура для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Планами на развитие отрасли поделился заместитель главы Росавиации Андрей Потемкин в своем выступлении на форуме «РОСТКИ» в Казани.
В прошлом году было выполнено более 178 тыс. полетов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.
Потемкин сообщил, что на сегодня в стране формируется сеть из 48 научно-производственных центров (НПЦ) для разработки и производства дронов. К 2030 году доля российских БАС на рынке должна составить не менее 70% (сейчас — около 42%).
— В Татарстане такую инфраструктуру мы уже создали. Республику можно рассматривать как хорошую площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики, — подчеркнул Потемкин.
Ранее стало известно, что Министерство транспорта намерено расширить испытания автономного транспорта и после их завершения внедрить технологии по всей России.
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