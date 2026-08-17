Инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году

Потемкин назвал Татарстан хорошей площадкой для развития маловысотной экономики

Фото: Реальное время

К 2030 году в 35 субъектах России появится инфраструктура для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Планами на развитие отрасли поделился заместитель главы Росавиации Андрей Потемкин в своем выступлении на форуме «РОСТКИ» в Казани.

В прошлом году было выполнено более 178 тыс. полетов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Потемкин сообщил, что на сегодня в стране формируется сеть из 48 научно-производственных центров (НПЦ) для разработки и производства дронов. К 2030 году доля российских БАС на рынке должна составить не менее 70% (сейчас — около 42%).

— В Татарстане такую инфраструктуру мы уже создали. Республику можно рассматривать как хорошую площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики, — подчеркнул Потемкин.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта намерено расширить испытания автономного транспорта и после их завершения внедрить технологии по всей России.

Зульфат Шафигуллин