Азербайджан не смог существенно нарастить экспорт газа с начала года

Ранее в стране обещали значительный рост поставок на фоне замещения России в роли экспортера

Экспорт азербайджанского газа в январе — июле 2026 года составил 14,4 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 0,1%. При этом стоимость поставок снизилась на 7,3%, до $4,9 млрд, сообщает «Инфотэк».

В структуре экспорта доля газа сократилась: если годом ранее она составляла 34,6%, то сейчас — только 25,3%.

Основные покупатели:

Европа (5,9 млрд куб. м);

Турция (4,9 млрд);

Грузия (1,2 млрд);

Сирия (0,7 млрд).

Несмотря на планы удвоить поставки в Европу к 2027 году и заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о наращивании закупок, фактические объемы растут медленно. Президент Ильхам Алиев отмечал необходимость расширения газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций для увеличения экспорта на фоне замещения России на экспортном рынке.

Напомним, в начале января Турция заключила долгосрочный контракт на поставку азербайджанского газа.

Зульфат Шафигуллин