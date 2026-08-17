Азербайджан не смог существенно нарастить экспорт газа с начала года
Ранее в стране обещали значительный рост поставок на фоне замещения России в роли экспортера
Экспорт азербайджанского газа в январе — июле 2026 года составил 14,4 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 0,1%. При этом стоимость поставок снизилась на 7,3%, до $4,9 млрд, сообщает «Инфотэк».
В структуре экспорта доля газа сократилась: если годом ранее она составляла 34,6%, то сейчас — только 25,3%.
Основные покупатели:
- Европа (5,9 млрд куб. м);
- Турция (4,9 млрд);
- Грузия (1,2 млрд);
- Сирия (0,7 млрд).
Несмотря на планы удвоить поставки в Европу к 2027 году и заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о наращивании закупок, фактические объемы растут медленно. Президент Ильхам Алиев отмечал необходимость расширения газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций для увеличения экспорта на фоне замещения России на экспортном рынке.
Напомним, в начале января Турция заключила долгосрочный контракт на поставку азербайджанского газа.
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