Три отдела в одном смартфоне: как ИИ в Китае берет на себя рутину и приносит миллиарды

Китайская аудитория проявляет интерес к контенту из России — это расширяет кругозор

операционный директор платформы предпринимательских сервисов Guangzhou Hongrenju Е Чуанлянь. Фото: Динар Фатыхов

«Нам нужна поддержка местных администраций, офисные площади, молодые специалисты и эксперты в медиа, давайте вместе освободим время от рутины для более ценной и творческой работы», — призвала операционный директор платформы предпринимательских сервисов Guangzhou Hongrenju Е Чуанлянь. Компания помогает китайскому бизнесу внедрять искусственный интеллект для масштабирования, и благодаря этому ее годовой оборот достиг 1 млрд юаней. На полях Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани представители платформы поделились с российскими предпринимателями своим опытом коммерциализации ИИ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Искусственный интеллект — это не про технологии, а про управление

Предприятие готово платить за ИИ только тогда, когда видит конкретный результат. Таких результатов три: рост коммерческой выручки, повышение операционной эффективности и улучшение качества работы сотрудников.

Последнее достигается за счет того, что ИИ берет на себя рутинные операции, освобождая время сотрудников для более сложных задач.

— На нашем предприятии искусственный интеллект — это не вопрос технологий, это вопрос бизнес-менеджмента. Если предприятие охватывает искусственный интеллект, оно должно получить хорошие результаты по крайней мере в одном из этих аспектов, прежде чем будет готово платить за ИИ, — рассказала операционный директор платформы предпринимательских сервисов Guangzhou Hongrenju Е Чуанлянь на сессии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От контента — до контракта: шесть этапов коммерциализации ИИ

Китайский опыт показывает, что внедрение ИИ в бизнес — это сквозной процесс, который охватывает все этапы работы с клиентом.

Первый этап — создание контента. Раньше на подготовку продающего видео уходило один-три месяца. С ИИ этот процесс занимает около четырех часов. Компании публикуют контент на платформах вроде Douyin (китайский аналог TikTok), где он сразу начинает работать на привлечение клиентов.

— Вчера руководитель российского маркетингового агентства поделился, что, если они хотят открыть аккаунт в TikTok и публиковать такой контент, им нужно готовиться от одного до трех месяцев, в Китае наша компания может сделать это за полдня, — рассказала Е Чуанлянь.

Второй этап — обработка клиентских запросов. После публикации контента поступает поток обращений — сотни и тысячи в день. Вручную обработать их невозможно. ИИ автоматически и персонализированно отвечает на каждый запрос. За четыре года через сервис платформы прошли почти 100 тыс. предприятий, которые добились стократного роста за счет автоматизации общения с клиентами.

Третий этап — превращение запросов в сделки. ИИ анализирует переговоры, помогает выявить реальные потребности клиента. Языковой барьер снимается: система работает на любом языке. Раньше продавец мог работать только в своем регионе или со знакомыми клиентами на родном языке, но с ИИ языкового барьера больше нет. В итоге трудности продавцов снижаются на 80%.

Четвертый этап — организация доставки и производства. Клиенты все чаще требуют персонализированных решений. ИИ обобщает и систематизирует их пожелания и передает на производство. Поставки становятся точнее и качественнее, превосходя ожидания потребителей.

Пятый этап — сбор и анализ данных. Жалобы, пожелания, сценарии использования — все это мгновенно поступает в компанию.

— Если сотрудник работает в вашей компании около трех лет, очень хорошо знает вашу компанию и любит ее, то он будет очень дорожить этими данными и почувствует хороший опыт, — добавила Е Чуанлянь.

Шестой этап — быстрая итерация. Компания получает возможность быстро обновлять продукты на основе реальных данных от пользователей. ИИ встроен в цепочку управления бизнесом, а не существует как отдельный отдел.

Три отдела в одном смартфоне

Технический директор платформы Чжао Чун рассказал, как ИИ заменяет целые подразделения. Компания разделила бизнес-процессы на три основных направления, каждое из которых теперь обслуживает искусственный интеллект.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый отдел — маркетинг. ИИ помогает выбирать темы и создавать видеоконтент. Нейросеть может «говорить» за человека на любом языке — достаточно загрузить фрагмент речи, фото или просто описать идею. Инструмент помогает набирать миллионы подписчиков и монетизировать контент. Раньше для этого требовалась команда специалистов, теперь — один человек со смартфоном.

— Многим сложно снимать себя на видео, или они боятся камеры, но сегодня ИИ сделает это за вас. Он может говорить на китайском и других языках. Я сам не владею многими языками, но благодаря ИИ я могу делать контент на любом из них. Это помогает мне привлекать миллионы подписчиков, — пояснил Чжао Чун.

Второй отдел — продажи и взаимодействие с клиентами. ИИ обрабатывает входящие запросы, общается с клиентами и помогает закрывать сделки. Клиентский сервис работает 24/7 без перерывов.

Третий отдел — доставка и исполнение заказов. ИИ координирует производство и доставку, передавая точные требования клиента на производственные линии.

— Мы создали платформу, где ИИ берет на себя функции сотрудников: кто-то занимается продажами, кто-то — оказанием услуг, кто-то — доставкой. Мы разделили каждое предприятие на три основных отдела, каждый из которых выполняет свою функцию для обеспечения качественного производства, — рассказал Чжао Чун.

Один человек — целая компания: новая реальность

Главный вывод, который представители Guangzhou Hongrenju донесли до казанской аудитории: ИИ берет на себя функции трех и больше отделов. Один сотрудник с помощью искусственного интеллекта может управлять всеми бизнес-процессами — от создания контента до закрытия сделок и организации доставки. В Китае эта модель уже становится массовым явлением.

— Если предприятию нужно развиваться, ему нужно много сотрудников. Но сегодня мы обнаружили, что с помощью ИИ можем заменить рутинную работу многих людей, и это нас радует, — подчеркнул Чжао Чун.

Это позволяет малому бизнесу и стартапам быстро расти без больших вложений в персонал. Инструменты доступны любому пользователю со смартфоном, не требуется специальных навыков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что это значит для России?

Представители Guangzhou Hongrenju видят большой потенциал для сотрудничества с российским бизнесом. Китайская аудитория проявляет интерес к контенту из России — это расширяет кругозор. Российские компании могут выходить на китайские платформы (Douyin, WeChat) с продающим контентом.

Организационные вопросы — экспорт, налоги, таможня — решаемы при наличии профессиональной команды. Китайская платформа готова проводить глубокий анализ 20—30 компаний в течение месяца и инкубировать команды за один-два месяца.



— Нам нужна поддержка местных администраций, офисные площади, молодые специалисты и эксперты в медиа, давайте вместе освободим время от рутины для более ценной и творческой работы, — призвала Е Чуанлянь.

Искусственный интеллект в Китае — это не про «роботов вместо людей», а про освобождение времени для того, что действительно важно: творчества, стратегии и человеческих отношений.

