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Резервы России достигли $740 млрд

16:30, 13.08.2026

За неделю показатель увеличился на $19,7 млрд

Резервы России достигли $740 млрд
Фото: Pepi Stojanovski на Unsplash

Банк России опубликовал свежие данные о состоянии международных резервов страны. По состоянию на 7 августа их объем достиг 740 млрд долларов.

— Увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США, или на 2,7%, в основном из-за положительной переоценки, — сообщает ТАСС

В июле 2026 года нефинансовые компании продали на 19,9% меньше валюты, чем месяцем ранее. Объем чистых продаж составил 22,2 млрд долларов, притом что среднемесячный показатель за прошлый год был на уровне 19,4 млрд.

Вадим Вахрушев

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