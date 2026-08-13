Резервы России достигли $740 млрд
За неделю показатель увеличился на $19,7 млрд
Банк России опубликовал свежие данные о состоянии международных резервов страны. По состоянию на 7 августа их объем достиг 740 млрд долларов.
— Увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США, или на 2,7%, в основном из-за положительной переоценки, — сообщает ТАСС
В июле 2026 года нефинансовые компании продали на 19,9% меньше валюты, чем месяцем ранее. Объем чистых продаж составил 22,2 млрд долларов, притом что среднемесячный показатель за прошлый год был на уровне 19,4 млрд.
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