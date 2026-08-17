Мосбиржа: золото занимает всего 1% в портфелях россиян
При этом фонды денежного рынка занимают уже 14%
На конец июля 2026 года частные инвесторы хранили свыше 10,8 тонны золота, что на почти две тонны больше по сравнению с началом года. Такие данные озвучил управляющий директор по валютно-денежному рынку Московской биржи Антон Никитин на «Медиаднях».
Несмотря на рост объема вложений, золото составляет лишь 1% от общего народного инвестиционного портфеля. При этом фонды денежного рынка занимают уже 14%.
Чистые активы фондов денежного рынка за два последних года выросли более чем на 2 трлн рублей, а с начала текущего года — еще на 300 млрд рублей. В эти инструменты вложились около 2,9 млн частных инвесторов, тогда как в фонды драгметаллов — только 1,6 млн человек.
Ранее сообщалось, что резервы России на 1 августа составили 720,3 млрд долларов. В то же время стоимость монетарного золота в резервах снизилась на 2,05% — до $292,854 миллиарда.
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