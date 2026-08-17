Долги застройщиков Татарстана достигли 307 млрд рублей

Это рекордный показатель с начала года

Фото: Динар Фатыхов

Задолженность татарстанских застройщиков в рамках проектного финансирования (через эскроу-счета) на начало июля составила 307,3 млрд рублей. Это рекордный показатель с начала года, следует из данных Банка России, которые опубликовал РБК.

За месяц долги выросли на 9,6 млрд руб., а за год — почти на 29%. По сравнению с июлем прошлого года задолженность увеличилась на 68,4 млрд руб.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Количество действующих кредитных договоров у застройщиков сократилось до минимального значения за текущий год и составило 543 договора (на 17 меньше, чем месяцем ранее). При этом общая сумма этих договоров составляет около 751,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в июле вырос ипотечный спрос на «вторичку» и снизился на новостройки. В целом по России доля новостроек в ипотеке упала до 47,6%.

Зульфат Шафигуллин