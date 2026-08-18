Татарстан нашел способ нарастить экспорт в Китай при закрытии Черного моря

Компании хотят вдвое нарастить поставки на контейнерных поездах

Фото: Сергей Козлов

Сейчас суда на черноморских маршрутах подвергаются атакам — а это был востребованный путь для поставок товара из России в Китай. Правда, у Татарстана есть решение, заявили сегодня на одной из сессий форума «РОСТКИ»: одна из местных компаний планирует вдвое увеличить поставки масличного льна на контейнерных поездах. О том, какую продукцию АПК республики нужно поставлять активнее, как развивается интеллектуальное сотрудничество двух держав и какую роль здесь играет Татарстан, — в материале «Реального времени».

Татарстан выводит свои технологические решения на зарубежные рынки

Россия и Китай все активнее делятся друг с другом собственными технологическими решениями — этот процесс начался несколько лет назад и только набирает обороты. Не отстает и Татарстан, сообщил «Реальному времени» директор Казанского филиала юрфирмы «Городисский и партнеры» Альберт Ибрагимов. Республика обращается за помощью в защите интеллектуальной собственности.

— Я говорю про защиту решений, которые реализованы прямо на заводских линиях: новые технологии переработки нефти или создание новых удобрений. Это очень сложные установки. В этих аспектах Татарстан, крупные компании и технические стартапы, сейчас активизировался, — объяснил нашему изданию Ибрагимов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Наращивает обороты и Китай, подчеркнул он.

— Я бы сказал, с 2020 по 2026 год идет рост. Китайские технологии сейчас вышли на мировой уровень и могут быть полезными для наших компаний. И им интересны наши разработки тоже. Так что активная лицензионная деятельность по передаче технологий сейчас развивается, — сообщил он.

В первую очередь это касается отраслевой химии, промышленных технологий, будь то переработка нефтепродуктов или разработка минеральных удобрений. Здесь идет активный обмен информацией и создаются партнерства.

При этом процесс двусторонний: нельзя сказать, что Россия только перенимает идеи Китая. Даже если отечественные компании осваивают китайские технологии, непосредственно при создании заводской линии специалисты находят новые решения. А это уникальный опыт, компетенции, которые интересны и зарубежным специалистам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особых барьеров для патентования российских решений на китайском рынке нет: нужна только активность, считает эксперт. По его словам, отечественные специалисты часто недооценивают собственные разработки и не пытаются вывести их за рубеж, хотя там они могли бы быть востребованы. «Решения, которые наши инженеры считают типовой инженерной разработкой, на самом деле охраноспособные и патентоспособные», — утверждает Ибрагимов.



«В Китае разве найдешь такие тарифы?»

Сотрудничеству китайских производителей электроники с Россией пора выйти за пределы «купли-продажи» и перейти к более глубокому взаимодействию, считает председатель комитета по IT Союза китайских предпринимателей в России, президент компании Passion Ю Синьюй. При этом у КНР возникает целый ряд вопросов, как именно локализовать производство.

— Компании [из Китая] начали выходить на российский рынок, но в этом процессе я бы порекомендовал новый подход: модель интегрированных инноваций. Суть в том, чтобы объединить передовые китайские цепочки поставок с программными и технологическими преимуществами России и создавать новые интегрированные бренды, включая электронику, технику и другие отрасли, — предложил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Главное преимущество России — огромная территория и дешевая электроэнергия.

— Цена — чуть больше одного юаня за 1 кВт в час. В Китае разве найдешь такие тарифы? — сказал Ю Синьюй.

Чем закрытие черноморских путей полезно для Татарстана

Сегодня Китай — главный рынок для российского АПК. В прошлом году экспорт отечественных компаний в Поднебесную составил почти $8 млрд. Но это лишь 3% от общего объема китайского импорта продовольствия, констатировала замруководителя отдела развития экспорта ООО «Данлеко» Анна Смирнова.

Одним из барьеров она назвала необходимость получать CIFER — обязательную регистрацию всех иностранных производителей пищевой продукции. Это непростой процесс, признала Смирнова. При этом Татарстан она похвалила. «Мы здесь работаем на опережение», — заявила спикер.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

— Многие сельхозпредприятия России раньше CIFER не получали, а вывозили продукцию через новороссийский порт своими путями. Сейчас этих возможностей у большинства российских экспортеров нет: в черноморских портах большая угроза опасности. Но это открывает возможность для Татарстана как для региона-передовика по получению CIFER, — считает Анна Смирнова.

В связи с недоступностью черноморских портов сельхозпродукцию в Китай отправляют контейнерными поездами.

— В этом смысле Татарстану опять повезло. У нас есть прекрасный терминал «Один пояс — один путь» (речь идет о части логистического комплекса им. Дэн Сяопина в Тукаевском районе, — прим. ред.). Мы весной уже отгрузили с него четыре контейнерных поезда с масличным льном. В октябре у нас есть намерение отгрузить восемь поездов — это 15 тыс. тонн [груза], — поделилась она.

По словам Анны Смирновой, Китай сегодня потребляет больше 70% импорта российского льна, а Татарстан в числе регионов-лидеров. Посевные площади под лен в республике уже увеличили в 4,5 раза.

— У нас трехстороннее партнерство заключено с терминалом «Один пояс — один путь», транспортной компанией и «Данлеко». Для татарстанского бизнеса это большой шаг, потому что раньше с этого терминала отправляли в основном нефтехимические продукты, — рассказала спикер.

В числе перспективных направлений для республики — экспорт свекловичного жома, представляющего собой остаток производства сахара. В Китае это очень востребованный кормовой продукт. С учетом того, что в Татарстане действуют два сахарных завода, жом в республике имеется.

