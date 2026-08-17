Денежные переводы из России в Грузию в июле сократились на 7,2%

По сравнению с июнем падение составило 18,3%

Фото: Динар Фатыхов

Национальный банк Грузии опубликовал статистику по денежным переводам за июль. Объем средств, переведенных из России в Грузию, составил 42,02 млн долларов. Это на 7,15% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем падение оказалось более значительным — минус 18,3%.

Общий объем всех переводов в Грузию в июле достиг 350,05 млн долларов — на 3,9% больше, чем год назад. Лидером по объему отправленных средств остаются США (66,77 млн долларов), на втором месте Италия (55,93 млн). Россия с показателем 42,02 млн занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что Грузия с мая по 10 августа экспортировала в Россию более 9 тыс. тонн голубики — свыше 90% от всего объема поставок этой ягоды за рубеж. Общий экспорт грузинской голубики за этот период вырос на 55% по сравнению с прошлым годом.

Вадим Вахрушев