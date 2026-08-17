Ущерб Wildberries от атак БПЛА оценивается примерно в 700 млрд рублей

При этом эксперты полагают, что у компании есть собственные ресурсы на реструктуризацию

Фото: Максим Платонов

Ущерб Wildberries от атак украинских беспилотников на логистические и сортировочные склады оценивается примерно в 700 млрд рублей. В такую сумму оценили последствия атак БПЛА экономисты, опрошенные «Ъ FM».

При этом эксперты полагают, что у компании есть собственные ресурсы на реструктуризацию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, складские комплексы Wildberries регулярно попадают под атаку украинских БПЛА. С 18 июля вражеские беспилотники атаковали более десяти логистических центров маркетплейса. В том числе объекты в Подмосковье, Удмуртии, Башкортостане, Владимирской области и ряде других регионов страны.

В ответ команда RWB (объединенная компания Wildberries и оператора рекламы Russ) анонсировала антикризисную программу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также сегодня стало известно, что компания поможет сотрудникам атакованных складов найти новую работу.

Зульфат Шафигуллин