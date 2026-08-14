Банки ЕАЭС повысили комиссии за внесение наличных рублей до 20%

В ряде банков ставки достигли 15%

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Банки Беларуси, Казахстана и Киргизии повысили комиссии за пополнение счетов в наличных российских рублях. Как сообщает РБК, тарифы увеличили как минимум 10 кредитных организаций.

— Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) с 12 августа увеличил комиссию за прием наличных рублей от физлиц через кассы, терминалы и банкоматы на текущие и сберегательные счета с 5 до 10%, — сообщает РБК.



В Киргизии «Экоисламикбанк» повысил комиссию с 5 до 10% для операций, связанных с переводами через системы денежных переводов и SWIFT.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Белорусские банки установили более высокие ставки. «МТБанк», Сбербанк, ВТБ, «БелВЭБ», «Беларусбанк», «Технобанк» и «Цептер Банк» подняли комиссию до 15%. При этом «Нео Банк Азия» с конца июля начал взимать 20% за прием наличных рублей через кассу при пополнении счетов физлиц.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года число жалоб россиян на проблемы с погашением микрозаймов выросло в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3,5 тысячи.

Вадим Вахрушев