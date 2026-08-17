Китайская компания построит в Татарстане завод керамической плитки за 8 млрд рублей

Площадкой размещения выбрана ОЭЗ «Алабуга»

Фото: Артем Дергунов

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане появится завод по производству керамической плитки для сегмента выше среднего. Объем инвестиций составит около 8 млрд рублей, сообщила РБК глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Завод будет выпускать до 7,5 млн кв. м плитки ежегодно. Проект реализует китайская компания Hangzhou Nobel Group — переговоры с ней длились семь месяцев и завершились подписанием соглашения на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай».

Для компании был подобран участок площадью 22 га, а запуск планируется осуществить на двух производственных линиях. При этом изначально китайской компании предлагали варианты размещения завода в Бугульме и Иннополисе, однако там выбрали площадку ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, ранее власти Татарстана выделили 3,83 млрд рублей на строительство корпуса в ОЭЗ «Алабуга».

Зульфат Шафигуллин