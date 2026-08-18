В жилом комплексе «Заря» стартовала облицовка фасадов

Керамический кирпич ручной формовки и природный камень от поставщиков из трех стран

Фото: предоставлено пресс-службой ООО СЗ "Заря"

В Казани в премиальном жилом комплексе «Заря» стартовал один из ключевых этапов строительства — монтаж фасадов. Облицовочные работы начались в трех корпусах. В целом их предстоит выполнить на площади 36,6 тыс. кв. метров.

Для каждого корпуса «Зари» выбран свой особый оттенок, который гармонично вписывается в общую пастельную палитру. В отделке используются высококлассные материалы: керамический кирпич ручной формовки и природный камень. Они закупаются у итальянских, голландских и российских производителей. На создание внешнего облика жилых зданий будет направлено более 651 тыс. шт. кирпичей, арки и гастродворика — еще 625 тыс. штук. Натуральные материалы обеспечат долговечность, экологичность и выразительность фасадов, а также будут способствовать подавлению внешних шумов.

Фактурная поверхность кирпичей в полной мере раскроет главную архитектурную особенность «Зари» — огромный волнообразный фасад. Рельеф и шероховатости будут создавать игру светотени в течение дня, придавая визуальный объем и динамику «волне» высотой 10 метров и длиной 63 метра.

предоставлено пресс-службой ООО СЗ "Заря"

«Фасадные работы — очень ответственный этап, требующий внимания ко всем деталям. Каждый элемент облицовки мы подобрали с учетом фактуры, цветовой палитры и высокого качества материалов. В сочетании друг с другом они подчеркивают статус и характер нашего проекта, помогая создать «живую» архитектуру и тонкую эстетику», — говорит генеральный директор СЗ «Заря» Анна Маршева.

Параллельно в комплексе ведутся работы по остеклению: они завершены в 8-этажном жилом корпусе и продолжаются на остальных. В зданиях устанавливаются витражи и панорамные окна с повышенными показателями звуко— и теплоизоляции. Так, светопропускная способность закаленных стекол достигает 80% (при стандарте 65%), а серебряное напыление на их поверхности отражает солнечную жару летом и снижает теплопотери зимой. В стеклопакетах межкамерное пространство заполнено аргоном, который эффективнее воздуха — на 34% — сохраняет тепло.

Сегодня общая готовность ЖК «Заря» составляет 53%, возведение монолитного каркаса полностью завершено. Процент готовности по инженерным сетям объекта — 30%, наружные коммуникации смонтированы на 95%. Работы идут строго по графику. Сдача объекта запланирована на конец 2027 года.

предоставлено пресс-службой ООО СЗ "Заря"

«Заря» состоит из девяти корпусов высотой от 4 до 8 этажей с двухуровневым подземным паркингом. Общая площадь комплекса — 30 тыс. кв. метров, из которых 80% занимает жилье. На остальных 20% будет размещена коммерция, включая кафе, рестораны, фитнес-студии и бутики.

Жилой комплекс премиум-класса «Заря» находится в историческом центре Казани, в Щербаковском переулке, и занимает участок площадью 1,8 га. Его строительство началось в январе 2024 года на месте одноименной кондитерской фабрики, здание которой было снесено в 2008 году. Архитектурная концепция комплекса разработана бюро Bespoke Architects под руководством Элины Сафаровой. Консультантом по коммерческой недвижимости выступила компания Hines. Управление комплексом возьмет на себя одна из ведущих УК в премиальном сегменте — Sawatzky.

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