В Армении фермеры устроили протест из-за цен на персики

Экспортеры предлагают им цену в 100 драм за кг, а власти обещали субсидию в размере 250 драм

Фото: Реальное время

Фермеры, занимающиеся выращиванием персиков в селах Ханджян и Ацик Армавирской области Армении, перекрыли трассу Армавир — Ереван, требуя пересмотра закупочных цен на персики. Кадры с места событий были опубликованы на сайте news.am.

Садоводы выражают недовольство тем, что экспортеры предлагают им цену в 100 драм за килограмм (0,27 рубля), а министр экономики обещал субсидию в размере 250 драм (0,68) за килограмм для экспортеров. Фермеры уверены, что на их труде зарабатывают посредники.

— Государство пообещало экспортерам субсидию в 250 драм за килограмм персиков, но они предлагают нам только 100 драм. Мы не собираемся отдавать наш труд за копейки. Персики созрели, и их необходимо собирать. Мы требуем, чтобы компетентные органы решили нашу проблему незамедлительно. Пусть государство выплачивает нам эти 250 драм, и мы готовы продавать нашу продукцию по этой цене, — возмущаются фермеры.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

На место приехал глава местной администрации, который призвал протестующих прекратить акцию и заверил, что в министерстве экономики идет встреча с губернатором области для решения ситуации. Однако он не смог объяснить, почему проблема не была решена раньше, поскольку заниматься ею следовало еще месяц назад, когда персики только начинали созревать.

Чиновник добавил, что разработана программа, согласно которой часть продукции будет куплена производителями сухофруктов, часть пойдет на экспорт, а остальное будет законсервировано. Он предложил фермеру встретиться в 18:00 (17:00 по мск) в селе, а не на дороге. Фермеры согласились открыть дорогу при условии, что их вопрос будет рассмотрен вечером; в противном случае они вновь перекроют трассу до реального решения проблемы.

Ранее Россия ограничила ввоз ряда армянских продуктов, включая минеральную воду и алкогольные напитки, а также овощи и фрукты, из-за выявленных нарушений.

Никита Егоров