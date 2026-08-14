Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 6 месяцев выросла в 2,6 раза, до 45 млрд рублей

За первое полугодие банк заработал 85% чистой прибыли за весь прошлый год

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль Совкомбанка выросла в 2,6 раза, с 17,5 до 45,3 млрд рублей. Нерегулярные статьи уменьшали прибыль в обоих периодах, поэтому весь ее рост обеспечен регулярным бизнесом. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза, с 19,5 до 49,3 млрд рублей.



Несмотря на включение в периметр Капитал Лайф и Капитал Медицинское Страхование, операционные расходы выросли лишь на 4,7%, до 80,2 млрд рублей. Отношение расходов к доходам снизилось с 64,0% до 46,4%. Капитал акционеров вырос на 20,3% и достиг 425,8 млрд рублей.

Комментарий Сергея Хотимского, первого заместителя председателя правления:

— За первое полугодие мы заработали 85% чистой прибыли за весь прошлый год. При этом доходность капитала акционеров, 21%, все еще ниже целевого уровня. Мы рассчитываем на ее дальнейшее восстановление. Рост прибыли увеличивает капитал и возможности для его использования. Капитал на акцию вырос до 19 рублей, при этом акция торгуется гораздо дешевле. При распределении капитала мы сравниваем покупку собственных акций, органический рост и M&A. Капитал должен работать там, где он дает акционерам наиболее высокую доходность. В июне страховая компания Группы запустила программу покупки акций Совкомбанка объемом 2 млрд рублей в квартал. Менеджмент также продолжает увеличивать свою долю в банке. С начала года совокупная прямая и косвенная доля выросла примерно с 50% до 52%. У банка — достаточный запас капитала как для органического роста, так и для новых сделок. Если появятся хорошие активы по разумной цене, мы готовы их рассматривать».

Почему выросла прибыль

Процентная маржа. Стоимость фондирования снизилась с 17,4% до 12,4%, доходность процентных активов — с 22,7% до 20,7%. Стоимость фондирования снижалась быстрее доходности процентных активов, поэтому чистая процентная маржа достигла 7,2% против 4,5%. Чистый процентный доход составил 124,7 млрд рублей против 73,2 млрд. Чистый комиссионный доход достиг 25,5 млрд рублей против 20,4 млрд.

Второй квартал. Чистая прибыль второго квартала составила 25,6 млрд рублей против 19,7 млрд в первом квартале и 5,0 млрд годом ранее. Прибыль продолжила расти и относительно уже сильного первого квартала.

Расходы. Операционные расходы составили 80,2 млрд рублей, на 4,7% больше, чем года назад. Расходы на персонал выросли до 48,9 млрд рублей с 44,5 млрд рублей. Прочие общехозяйственные и административные расходы — сократились до 31,3 млрд рублей с 32,1 млрд. При этом банк работал в условиях высокой инфляции и роста рыночных зарплат в банковском и ИТ-секторах, а во втором квартале в периметр вошли затраты приобретенных страховых компаний. Численность Группы составила 40 тыс. человек, из которых около 3 тыс. пришлись на приобретенные страховые компании (на 1 января 2026 года в Группе работало 37 тыс. человек). Отношение расходов к доходам снизилось с 64,0% до 46,4%.

Кредитный риск. Расходы по кредитным убыткам выросли на 11% до 41,2 млрд рублей против 37,1 млрд при росте кредитного портфеля на 11,0%.

Нерегулярные статьи. Нерегулярный результат после налога составил убыток 4 млрд рублей против убытка 2 млрд. В обоих полугодиях разовые статьи уменьшали прибыль, поэтому рост чистой прибыли целиком обеспечен регулярным бизнесом. Нерегулярные статьи включают в себя доходы от выгодного приобретения, валютную переоценку, чистый нерегулярный убыток по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости, и прочие.

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