Китай может поучаствовать в модернизации энергетической инфраструктуры Татарстана

Успешный пример такого взаимодействия — комплекс «Аммоний» в Менделеевске

Фото: Динар Фатыхов

Развитие совместных энергетических проектов, локализация высокотехнологичного оборудования и внедрение цифровых решений становятся новыми точками роста российско-китайского сотрудничества. Одним из перспективных направлений сегодня является участие китайских компаний в модернизации электросетевого хозяйства Татарстана. Эти и другие вопросы энергетического партнерства России и Китая станут частью деловой программы IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

По словам отраслевых экспертов, сегодня обсуждается участие китайской стороны в обновлении сетевой инфраструктуры Татарстана. Это станет логичным продолжением уже реализуемых совместных проектов в промышленности и энергетике.

Российско-китайское сотрудничество в этой сфере уже вышло за рамки отдельных контрактов. Татарстанские компании «ТГК-16» и «Сетевая компания» подписали меморандумы о сотрудничестве с китайской корпорацией TBEA — одним из мировых лидеров в производстве трансформаторного оборудования. На площадке форума «РОСТКИ» вопросы энергетики, цифровых подстанций и возобновляемых источников энергии станут одной из тем трека «Промышленность».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще одним примером успешного взаимодействия стал один из крупнейших промышленных проектов республики — комплекс «Аммоний» в Менделеевске, генеральным подрядчиком которого выступила Китайская национальная химическая инжиниринговая компания. Опыт реализации подобных объектов подтверждает высокий уровень компетенций китайских партнеров при строительстве энергоемких промышленных производств.

Новые перспективы открываются и в энергетическом машиностроении. По оценкам экспертов, сегодня наиболее динамично развивается сотрудничество в сегментах низковольтного оборудования, промышленной автоматики, преобразователей частоты и источников бесперебойного питания, где доля китайских решений в новых закупках уже достигает 40—60%. В солнечной энергетике и системах накопления энергии этот показатель составляет 70—90%.

Отдельное направление сотрудничества — цифровизация энергетики. Российские и китайские компании уже обсуждают пилотные проекты в области промышленного искусственного интеллекта, предиктивной диагностики оборудования, цифровых двойников и интеллектуального управления энергопотреблением. Эксперты отмечают, что сочетание китайских технологических платформ и российских инженерных компетенций способно стать основой для создания новых совместных производств и разработки экспортно ориентированных решений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Форум «РОСТКИ» ежегодно объединяет представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран. В этом году вопросы энергетики, промышленной кооперации и технологического партнерства войдут в деловую программу, где будут обсуждаться проекты, способные определить развитие отрасли на годы вперед.

— Это уже не разовые проекты, а системный отраслевой диалог, где рождается дорожная карта на годы вперед, — отметил руководитель отраслевого комитета «Энергетика. Энергетическое машиностроение» Делового объединения кластеров России, член Промышленного кластера Татарстана Олег Гусев.

Никита Егоров