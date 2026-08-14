В Центробанке отметили рост числа жалоб на проблемы с погашением займов

Заемщики в основном жаловались на отказы в возврате комиссий

Фото: Айдар Раманкулов

В первом полугодии 2026 года россияне подали 3,5 тыс. жалоб в Банк России по поводу проблем с погашением микрозаймов. Это число в 3,1 раза превышает аналогичный показатель за 2025 год, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

Служба финансового уполномоченного подтвердила эту тенденцию. Заемщики в основном жаловались на отказы в возврате комиссий, а также на плату за дополнительные услуги и их стоимость. За полгода поступило более 1,6 тыс. таких обращений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издание отмечает, что в 62% случаев финомбудсмен отказал заемщикам. Это частично связано с тем, что микрофинансовые организации добровольно выполняют требования клиентов после получения подачи, но еще до вынесения решения.

Пресс-службы ЦБ и СРО «МиР» связывают увеличение числа жалоб на микрофинансовые организации с деятельностью раздолжнителей — компаний и частных консультантов, которые обещают заемщикам списать долги или защитить имущество от взыскания. Как уточняют «Известия», такие посредники часто подают в контролирующие органы множество типовых жалоб от имени клиентов, что приводит к росту общего числа обращений. Однако при проверках Банк России не всегда находит нарушения со стороны финансовых организаций.

В СРО «МиР» считают, что раздолжнители могут использовать такие жалобы для создания видимости своей работы и оказания административного давления на микрофинансовые организации.

Никита Егоров