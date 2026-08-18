Из бюджета РТ выделят 1,2 млрд рублей на обеспечение жизнедеятельности населения
Речь идет про круг задач, от решения которых напрямую зависит повседневная жизнь людей
В 2026 году из бюджета Татарстана выделят 1,2 млрд рублей бюджетам муниципальных образований республики на решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Речь идет про круг задач, от решения которых напрямую зависит повседневная жизнь людей — то, без чего комфортное проживание на конкретной территории невозможно. Проще говоря, это всё то, что нужно для быта, безопасности, инфраструктуры и базовых услуг на уровне микрорайона, города, района или округа.
— Средства иных межбюджетных трансфертов расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований на выполнение конкретных мероприятий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (местного значения), — сообщила пресс-служба Минфина республики.
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