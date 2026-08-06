Никита Шлейхер завоевал золото и серебро чемпионата Европы

Агния Тулупова стала чемпионкой, будучи запасной в составе золотой сборной синхронисток

Никита Шлейхер, один из героев чемпионата Европы в прыжках в воду. Фото: Реальное время

В Париже завершилась первая часть чемпионата Европы по водным видам спорта. Оставшуюся неделю все внимание будут привлекать пловцы в бассейне. А пока прыгуны в воду порадовали татарстанских болельщиков золотой и серебряной медалями Никиты Шлейхера, а Агния Тулупова привезет в Казань золото с соревнований по синхронному плаванию. Подробности — в материале «Реального времени».

Золото под комментарий Глеба Гальперина и Дмитрия Доброскока

Совместная победа в синхронных прыжках с вышки Никиты Шлейхера и Руслана Тернового выглядела очень уверенно с большим разрывом в баллах над остальными призерами, тем не менее потрепала нервы болельщикам. После второй серии прыжков наша пара лидировала, совсем немного опережая конкурентов из Англии и ФРГ, но третья попытка оказалась неудачной. Мы откатились на пятое место, что выглядело не критичным, поскольку разрыв в баллах был таким мизерным, что даже поляки, оказавшиеся после нас, оставались в числе претендентов на медали.

Но две последующие попытки россиян были, что называется, из другой лиги. Четвертый прыжок просто блеск, хотя Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок, комментировавшие эти соревнования для болельщиков, выразили недовольство судейскими оценками. Тем не менее наш тандем не просто взлетел на первое место, но и оторвался от итальянцев на 16 баллов. Пятый прыжок тоже был хорош и увеличил разрыв до 23 баллов. Для понимания, немцы, которые до четвертого прыжка были потенциальными медалистами, пали так низко, что уже не мечтали о месте на пьедестале почета.

Заключительная попытка только упрочила преимущество россиян, и во время ее исполнения гораздо интереснее было наблюдать за перемещениями прыгунов у официального стенда чемпионата Европы. Привычный ранее только для фигуристов кисс энд край (уголок слез и поцелуев) сейчас выглядит следующим образом: потенциальные призеры после совершения своей попытки наблюдают за конкурентами в таком же распорядке, как стояли бы на пьедестале почета.

Шлейхер владеет секретом, как прыгая вниз, подниматься на верх пьедестала почета. Реальное время / realnoevremya.ru

Соперники водили хоровод вокруг Шлейхера с Терновым

Вот и в нашем случае Шлейхер с Терновым, прыгавшие раньше конкурентов, вначале оказались в центре между польскими и украинскими спортсменами. После успешного прыжка итальянцев, из воображаемого кисс энд край ушли поляки, а украинцы, ранее стоящие справа от россиян, на воображаемой второй ступени пьедестала почета, переместились слева от россиян, на третье место.

В общем, конкуренты «водили хоровод», вокруг россиян, и все это происходило под душевный, теплый комментарий Глеба Гальперина и Дмитрия Доброскока, руководителя федерации прыжков и главного тренера сборной. Украинцы даже могли уйти из числа призеров, если бы конкуренты-англичане блестяще исполнили заключительную попытку.

Днем ранее Шлейхер выгрызал серебро в тандеме с 36-летним Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Подняться на подиум было непросто. После двух прыжков Кузнецов и Шлейхер занимали промежуточное четвертое место. Для них это был дебют на европейском чемпионате, в то время как в мини-командах конкурентов были спортсмены, опробовавшие парижский трамплин. Англичанин Ло (второе место на метровом трамплине), француз Буйе (5 место), украинец Олиферчик (9 место).

Золото и серебро представителя спортклуба «Синтез» — приятный улов по итогам чемпионата Европы. Реальное время / realnoevremya.ru

Санторо со Шлейхером стали лучшими прыгунами чемпионата Европы

Как не парадоксально, но те, кто хуже остальных отпрыгал в личных соревнованиях на метровом трамплине, выше остальных поднялись в синхроне на 3 метрах. Итальянец Маттео Санторо (17 место) со Стефаном Белотти завоевали бронзовые награды, немец Ионатан Шауэр (13 место) с Лу Массенбергом стали чемпионами, опередив Кузнецова и Шлейхера, которые последовательно прибавляли с каждым прыжком, поднявшись на третью, а потом и на вторую строчку пьедестала почета.

Что любопытно: отрыв бронзовых итальянцев от украинцев, занявших пятое место, составил меньше балла. Меньший отрыв был только в командных соревнованиях, когда украинцы опередили поляков на 15 сотых. В том числе и поэтому 27 с лишним баллов разделивших Тернового и Шлейхера от серебряных призеров из Италии добавляют весомость нашей победе. А эта награда вывела Шлейхера в число главных героев чемпионата Европы, наряду с итальянцем Маттео Санторо.

Золотая медаль казанской синхронистки Агнии Тулуповой была завоевана подругами по команде, на пять с плюсом исполнивших техническую программу и опередивших команды Испании и Италии. Эта награда венчала первый турнир под руководством нового наставника сборной Светланы Ромашиной. Теперь им и нашим прыгунам необходимо будет закрывать сезон выступлением на Спартакиаде России, старты которой пройдут в Екатеринбурге. Синхронистки будут стартовать в августе, прыгуны — в сентябре.

В Париже состоялся тренерский дебют Светланы Ромашиной. Реальное время / realnoevremya.ru

Необходимо возвращать матчевые встречи

В следующем году российских прыгунов не допустят до чемпионата Европы, который пройдет в Польше, и где будут соревноваться только прыгуны. Поляки уже анонсировали этот не допуск, как и наши волейболисты, поскольку главная околоспортивная новость текущей недели — это отказ сборной России от участия в чемпионате мира по волейболу, который пройдет в следующем году в Польше. Соответственно, надо найти противоборство подобному демаршу и не лишать спортсменов соревновательной практики. Шаг, который необходимо предпринять, хотя бы в отношении прыгунов в воду — это возобновление практики матчевых встреч, аналог товарищеских матчей в игровых видах спорта.

Матчевые встречи были крайне популярны в середине 20 века, когда спортивная Европа возвышалась над остальными континентами, как Эверест над пирамидой Хеопса. По сути, по многим видам спорта не было никакого смысла проводить чемпионаты мира, поскольку на них все равно солировали европейцы. Кстати, по этой же причине в лыжных дисциплинах до сих пор нет чемпионатов Европы, поскольку Старый Свет — сильнейший в мире. Именно потому первый чемпионат мира среди водоплавающих состоялся только в 1975, а легкоатлетический чемпионат мира — в 1985 годах. А недостаток противоборства между сильнейшими спортсменами компенсировался за счет матчевых встреч легкоатлетов СССР-США (с 1958 по 1985 годы), позднее пловцов и прыгунов в воду СССР-США и присоединившихся к ним представителей ГДР.



За время отсутствия на международных соревнованиях российское синхронное плавание перестало приносить золото в промышленных масштабах. Реальное время / realnoevremya.ru

Следующий старт будет в рамках Спартакиады России

Спартакиада России — это отличный шанс посмотреть на тех, кто должен прийти на смену ветеранам. В прыжках в воду особую ценность представляют молодые таланты: ведь таким опытным спортсменам, как Кузнецов и 31‑летняя Кристина Айдарова, предстоит завершить карьеру после Олимпиады в Лос‑Анджелесе‑2028.

Стоит задумываться о подготовке смены, такой, например, как Александр Колесников, как младший брат Шлейхера — это один из магистральных путей развития прыжков в воду в отношении России. Родители и дети, супруги, братья-сестры — это едва ли не половина актуального и недавнего составов сборной. Аркадий и Кристина Айдаровы (Ильиных), бывшие партнерши Шлейхера — Надежда Бажина и Юлия Тимошинина лишнее тому подтверждение. Тренеры Валерий Бажин и Ирина Бажина (Калинина), Раиса и Сергей Гальперины, Елена и Николай Дрожжины, Владимир и Светлана Колесниковы, а также Валерий Белов, Инна Белёвцева, Игорь Лукашин, Дмитрий Саутин, Геннадий Стародубцев, Светлана Тимошинина, создавали и продолжают создавать настоящие династии прыгунов.

Татарстану, который по-настоящему развивает прыжки в воду только 10 с небольшим лет, просто необходимо вливаться в общую модель развития прыжков в воду. На подходе к попаданию в юниорскую сборную страны есть целое трио сестер из Пензы — Дарья, Ксения и Мария Драган, родившиеся в один день — 13 марта 2012 года. Допрыгают до юниорской сборной — уже плюс, на них будут строить спортивные и демографические пиар-проекты.