В Татарстане за год велосипеды подорожали сильнее мопедов

Только за период с марта по июль цены на детские велики выросли на 9,5%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане средняя стоимость мопеда в июле 2026 года составила 110 тыс. рублей. С марта того же года данный ценник практически не изменился, а относительно июля 2025-го даже снизился на 7,71%, следует из данных Росстата.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В свою очередь, детские велосипеды за последние 12 месяцев подорожали на 14,6%, до 8,7 тыс. рублей в среднем по состоянию на июль 2026-го. Причем только с марта этого года ценник на велики для детей поднялся на 9,55%.

Что касается взрослых городских велосипедов, то они подорожали за последний год на 3,13%, до 19,8 тыс. рублей в июле 2026-го. Причем еще в марте эксперты Росстата фиксировали ценник на уровне 18,7 тыс. рублей (+5,6% за текущий велосезон).

Ранее сообщалось, что каждый третий житель ПФО хотел бы купить мотоцикл или мопед.

Никита Егоров