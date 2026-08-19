Два малочисленных народа мира сотворили «След»

Татары и народ и готовят спектакль для Китая, который первыми увидели зрители MOÑ

Главная женская роль — у танцовщицы У Цзымо. Фото: Динар Фатыхов

Культурная программа форума «РОСТКИ» продолжается. Пока в Камаловском театре завершали показы отрывков сычуаньской оперы, на театральной площадке MOÑ показывали спектакль «След»/«Эз». Проект в рамках антропологического театра родился у казанского объединения «Алиф» и театрального фестиваля «Дяланшань», в нем соединились традиции татарского народа и народности и. После Казани его в ноябре покажут в Китае, а позднее планируется тур по городам, где живут представители народа и.

У них тоже есть свой көрәш

Народ и, они же йи, ицзу, носу, лоло, — это около 8-10 млн человек, в основном живущих в Китае и Вьетнаме. У йийцев есть 9 родственных языков, но между собой они общаются на китайском, проблема утраты родной речи для них актуальна, хотя в последнее время число носителей стало увеличиваться. У и было свое государство Дянь, которое позже вошло в состав империи Хань. Пишут они на латинице. Объединяет два народа наличие похожих праздников — Сабантуя и Праздника факелов. А также наличие борьбы на поясах и конных скачек.

Совместный проект с «Алифом» родился благодаря поддержке раиса Татарстана, Министерства культуры РТ, группы культурного туризма Ляншань и «Уцай Юнься Нью Артс». Все началось с поездки «Алифа» на фестиваль «Дяланшань» в ноябре прошлого года со спектаклем «Әлиф», в котором Нурбек Батулла танцует телом арабские буквы, из которых складывается стихотворение Габдуллы Тукая «Родной язык» («Туган тел»), под аккомпанемент тюркских инструментов и пения трех вокалисток. В «Эз» они тоже на сцене — Татьяна Ефремова, Аделя Мубаракова, Венера Шайдуллина. Здесь они одеты в национальные костюмы кряшен, башкир и татар соответственно.

Татьяна Ефремова, У Цзымо, Венера Шайдуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— После «Алифа» к нам подошли продюсеры фестиваля, госпожа Ли Тин с мужем, — говорит режиссер Туфан Имамутдинов. — Они сказали, что мы очень классно работаем с наследием, и предложили попробовать сделать что-то с народом и. То, что сегодня показывалось, — это неполный вариант, мы хотим добавить еще несколько эпизодов. В ноябре спектакль покажут на фестивале «Дяланшань», а после планируются гастроли по районам, где живет народ и.

Здесь вспоминается, что одним из первых проектов Имамутдинова в Казани был спектакль в ТЮЗе «Война глазами детей. Фрагменты», в котором сначала играли и немцы. С китайским проектом Туфану помог сорежиссер Чэнь Бэйцзя, он выпускник петербургского РГИСИ. Там же учился перформер Нурбек Батулла. В качестве художника — работавшая на многих проектах Имамутдинова его супруга Лилия. Знаком нам и постоянный композитор «Алифа» Ислам Валеев. А за мультимедиа ответственен основатель фестиваля «Нур» Рашид Османов, так что без лазеров не обошлось. За хореографию также отвечает Марсель Нуриев. Спектакль родился в июле — августе, можно сказать, что еще пару недель назад его и не было.

В народе и есть что-то от перуанцев, согласитесь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Искать общее и разное

— Мы много импровизировали, двигались, смотрели, разговаривали, поэтому многое рождалось совместно, — говорит Нуриев. — Что-то предлагал я, что-то Нурбек или У Цзымо: я смотрел ее сольные выходы, смотрел, что в ней говорит телесность. Она предлагала и этнографические элементы, они также выходили в стилизованном виде. Мы старались максимально не игнорировать те соприкосновения, которые есть в культурах.

— Я думаю, то, что я танцую из татарского, — это уже в моей телесной памяти, — говорит Батулла. — Когда репетировали, я видел и разницу, и схожее. Народ и, как малочисленный, активно сохраняет свое наследие, иногда даже слишком рьяно. Я думаю, в Китае мы будем играть некоторые вещи более осторожно, потому что за этим следят.

Госпожа Ли Тин стала не только продюсером, но и драматургом спектакля, который выстроен как череда эпизодов от рождения людей, мужчины (Батуллы) и женщины (грациозной У Цзымо), до перерождения. И все это через цепочку обрядовых песен двух народов, начиная с колыбельной, продолжая свадебными, рекрутскими, рабочими... У народа и много поют мужчины, объясняет Имамутдинов, поэтому с их стороны — мужской хор из четырех человек, причем один из них, Шэнэр Апэй, играет еще и роль отца девушки. Их голоса варьируются от рокота до зычного возгласа.

Нурбек Батулла возил актеров к отцу Рабиту Батулле в деревню, где их угощали перемячами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От рождения до перерождения

Голоса парят над сотворенным Валеевым эмбиентом, который лишь изредка переходит в бит. В движениях Батуллы действительно есть и татарские элементы, и что-то напоминающее боевые искусства, и движения, взятые у коллег.

При этом авторы не смешивают бездумно две традиции. Главный синтез происходит через песни. А потому свадьба героев имеет явно заграничный оттенок, ведь выдает замуж дочку гость из Китая. А вот рождение ребенка, уход на войну и особенно смерть отца — явления наднациональные, самые радостные и трагические. На поле битвы можно увидеть «классического» Батуллу, надрывно выходящего за пределы возможностей своего тела, и кажется, что это и есть финал.

Один из центральных эпизодов — свадьба. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но на этом спектакль не заканчивается. Важная его часть — одежда. Здесь можно увидеть яркие наряды мужчин, тюркские костюмы певиц. И, редкий случай, Нурбека Батуллу в татарском камзоле. А также здесь есть множество юбок девушек народа и, которые в конце превращаются в длинную, почти бесконечную юбку, символизирующую то самое перерождение.

Очевидно, что этот спектакль увидит больше зрителей в Китае, ведь зал MOÑ, даже при самой тесной расстановке, вместит не больше 240 с лишним человек. Так что ждем гастролей, на которых зрители узнают, что татары — это около 6-7 млн человек, в основном живущих в России. У татар есть диалекты, а также похожие на татарский языки, но между собой многие общаются на русском, проблема утраты родной речи для них тоже актуальна, хотя в последнее время число носителей как будто бы стало увеличиваться.

1 / 37 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов