«Представлены 38 регионов, самые активные — конечно же, предприятия из Татарстана»

Конкурс красоты коров, концерт Татьяны Куртуковой, чемпионат по вождению тракторов и деловая программа: как пройдет «Агроволга-2026»

Фото: Евгения Гришанина

С 8 по 10 июля в Казани, на территории МВЦ «Казань Экспо», пройдет международная агропромышленная выставка «Агроволга 2026». Выставка объединяет масштабную экспозицию и деловой форум, а на опытно-демонстрационных полях в шаговой доступности от помещений МВЦ раскинулись посадки сельхозкультур, которые тоже становятся частью экспозиции. «Реальное время» провело необычную онлайн-конференцию — прямо на территории опытных полей. На вопросы о том, какие сюрпризы приготовила «Агроволга 2026», нам ответила Гузель Исхакова, директор ООО «Проект» (организатор выставки).

«В выставке примут участие более 400 компаний»

— Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет в этом году уже в четвертый раз в МВЦ «Казань Экспо». Какова динамика роста выставки и сколько экспонентов уже зарегистрировались?

— В этом году в выставке примут участие более 400 компаний из 38 регионов России и еще 5 стран мира. Ежегодно выставка меняется, трансформируется, появляются новые разделы и конкурсы. Мы активно работаем над актуальной деловой программой в сфере агробизнеса.

— Можете ли выделить сегменты сельского хозяйства, на которых в 2026 году делается особый акцент в выставочном пространстве?

— Выставка — мультиформатное мероприятие, ее акценты расставлены в каждом разделе по-своему. Например, в павильоне мы большое внимание уделяем международным представителям — компаниям из Китая, Ирана, Узбекистана, Турции и Беларуси.

Непосредственно здесь, в полевой части, большое внимание уделяется животноводству, проведению конкурсов. Например, в конкурсе механизаторов мы большое внимание уделяем популяризации профессии. Растениеводство продвигаем непосредственно на опытных полях, где представляем одни из лучших образцов селекции в России.

Традиционно большой популярностью пользуется раздел «Сельскохозяйственная техника», который привлекает внимание посетителей.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— Будет ли что-то принципиально новое в этом году на выставке?

— Из новинок — разделы «Агротуризм» и «Спецтехника». Более 10 компаний представлены в разделе «Агротуризм», мы видим в этом определенный тренд. Растет интерес к загородной жизни, в связи с этим активизируется популяризация туризма в сельской местности. Соответственно, мы замечаем интерес к этому всему у экспонентов выставки. Надеемся, на следующий год участников в этой категории будет больше.

Более 220 передовых сортов и гибридов продемонстрируют на опытном поле

— Выставка «Агроволга» обладает важным отличием от других деловых мероприятий, проводимых в МВЦ «Казань Экспо», — опытно-демонстрационный участок с сельхозкультурами, который организован непосредственно рядом с выставочным центром. Расскажите, пожалуйста, как тут все организовано и долго ли идет его подготовка к выставке?

— Эта работа идет круглый год. После проведения мероприятия у нас поле обрабатывается и планируется следующая посевная кампания. Есть озимые культуры, которые мы отсеиваем заранее. Ежегодно мы меняем непосредственно в рамках одного участка культуры, поддерживаем севооборот. Это большой труд — и не только наш, но и Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан (отдела растениеводства). Также нам активно помогают подведомственные организации и ТатНИИСХ, который активно консультирует нас на этапе работы над этими проектами. Большое им всем спасибо!

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— Посадочный материал они тоже предоставляют?

— Да, они помогают формировать посевной план, предоставляют семена сельхозкультур. Также здесь представлены опыты с минеральными удобрениями и средствами защиты растений, которые демонстрируют наши экспоненты, желающие показать качество своей продукции.

— В итоге что можно будет увидеть на сортоиспытательном полигоне?

— Здесь будет возможность оценить результат разработки современных агротехнологий. Более 220 передовых сортов и гибридов самых разных культур: зерновых, бобовых, масличных, кормовых, технических культур. И все это гости смогут увидеть не на картинках и не в буклетах, а непосредственно на поле!

Конкурс красоты среди 70 коров, чемпионат по вождению тракторов и концерт Татьяны Куртуковой

— Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые пройдут в рамках выставки. Например, мы знаем, что это будет конкурс племенных животных, который традиционно собирает огромный «урожай» внимания посетителей выставки. А еще — чемпионат по обрезке копыт, МТЗ-шоу, форум сельхозпотребкооперации…

— Конкурс «Краса Агроволги» пройдет у нас традиционно на территории опытных полей. Из новинок — у нас новый судья из Нидерландов, Ян Фриз. Это признанный заводчик молочного скота, генеральный директор Diamond Genetics. С ним вместе будет работать эксперт с международным сертификатом, доцент Самарского ГАУ Александр Нечаев, который традиционно судит этот конкурс, с первого года его проведения. Участие в конкурсе примут более 70 коров-первотелок и нетелей из 13 районов Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь же пройдет первая Спартакиада среди студентов вузов и ссузов по обрезке копытец крупного рогатого скота.

МТЗ-Шоу — этот чемпионат по технике вождения газомоторной техники «Беларус». Отбор проходит среди механизаторов Татарстана, здесь они борются за звание «Лучший механизатор».

Ежегодный Форум потребкооперации в этом году пройдет на площадке «Агроволги». Каждый год они меняют площадку и регион проведения, и вот сейчас выбрали Республику Татарстан, успешно встраиваясь в программу нашей выставки. Это мероприятие пройдет в павильоне №1 МВЦ «Казань Экспо», любой посетитель выставки сможет ознакомиться с его программой и экспозицией.

И, наконец, в этом году впервые пройдет культурное мероприятие в рамках выставки — это наша новелла. Выступят группа «Волга-Волга» и Татьяна Куртукова. Все это абсолютно бесплатно для посетителей выставки.

— Выставка позиционируется как международная. Расскажите, пожалуйста, кто из стран-участниц ожидается здесь. И, возможно, вы уже знаете, что они привезут в Казань?

— В этом году мы ожидаем экспонентов из Китая, Ирана, Узбекистана, Беларуси и Турции. Китай в основном делает акцент на производство, на малые предприятия и на переработку сельхозпродукции непосредственно для конечного потребителя. Иран специализируется на минеральных удобрениях и на разделе «Растениеводство» — у них довольно активно получается интегрироваться в том числе и в наше сельское хозяйство. Беларусь традиционно везет сюда сельхозтехнику, удобрения и оборудование для животноводства. А Узбекистан представит ИТ-решения.

— Кстати, ИТ-решения — это раздел выставки, очень актуальный сегодня для сельского хозяйства, верно? И здесь на выставке будет довольно внушительный трек?

— Цифровизация присутствует сегодня во всех сферах хозяйства, в том числе и в агробизнесе. У нас будет представлен большой спектр автоматизированной техники и оборудования, так что ИТ активно будет присутствовать в этом разделе. Кроме того, большое внимание цифровизации будет уделено и в деловой программе «Агроволги 2026».

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Мы ожидаем участие порядка 15 тысяч специалистов отрасли»

— Сколько регионов России представлено на выставке и кто везет самую представительную экспозицию?

— В этом году представлены 38 регионов, самые активные — конечно же, предприятия из Татарстана. Мы всегда считаем, что наша республика здесь в лидерах. Кроме Татарстана, активно пополняют экспозицию Москва и Московская область.

— Сколько посетителей собрала выставка в 2025 году и планируете ли вы в этом году нарастить посещаемость?

— «Агроволгу 2025» посетило более 12 тысяч человек из 80 российских регионов и 28 стран мира. Надеемся, что в этом году мы соберем еще больше заинтересованных гостей. По крайней мере, мы ожидаем порядка 15 тысяч специалистов отрасли.

— В деловой программе выставки более 50 предприятий. Какие из них, по вашему мнению, самые ожидаемые?

— Я считаю, что большой интерес вызовет панельная дискуссия «Союзмолока». Круглый стол АКОР — тоже ожидаемое событие. Также традиционно внимание привлекают дискуссии, посвященные цифровой безопасности и биобезопасности, управление БПЛА в АПК.

— Кому будет полезно участие в выставке?

— Безусловно, мы ждем в гости специалистов, работающих в сфере агробизнеса. Но мне кажется, выставка достаточно мультиформатна и будет интересна любому человеку, который хочет познакомиться с какой-либо новой индустрией, открыть для себя новые аспекты АПК. Так что присутствие в качестве гостя будет не только интересным времяпрепровождением, но и полезным для всех, кому небезразлична эта тема. Здесь можно будет быстро и на одной площадке понять тенденции рынка, встретиться с коллегами и обсудить наболевшие вопросы. Мы считаем, это будет идеальный нетворкинг.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— А есть ли еще возможность зарегистрироваться в качестве экспонента?

— Мест почти не осталось.

— В качестве посетителя по-прежнему можно зарегистрироваться бесплатно?

— Да, у нас бесплатная регистрация. Добраться до МВЦ «Казань Экспо» можно как на собственном автомобиле (здесь бесплатная парковка), так и на электропоездах от центрального железнодорожного вокзала, и, конечно же, на бесплатных шаттлах, которые отходят от станции метро «Проспект Победы». Расписание работы шаттлов можно изучить на сайте «Агроволги». Как и в прошлые годы, добраться до выставки можно будет любому желающему — быстро и комфортно!