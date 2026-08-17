Разработчик электромобиля «Атом» планирует выйти на рынки Китая и стран АСЕАН

В компании ищут площадки для производства в Харбине и других городах КНР

Фото: Динар Фатыхов

Разработчик электромобиля «Атом» планирует выйти на рынок Китая. С дальнейшими планами развития компании поделился директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Кроме того, для «Атома» ищут площадки для производства в Харбине и других городах КНР. Компания рассматривает такой шаг в качестве инструмента продвижения своей продукции на рынке стран АСЕАН.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Планируется продвижение «Атома» на китайском рынке. И мы ведем такой поиск площадок и в Харбине, и в других городах, — сказал Кияшко в рамках своего выступления на форуме «РОСТКИ» в Казани.

Напомним, в июле «Кама» начала передачу первых машин «Атом» покупателям, забронировавшим их на этапе предзаказов. Ранее Минпромторг допустил электромобиль к работе в такси.

Зульфат Шафигуллин