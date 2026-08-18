Международный форум «РОСТКИ: Россия — Китай»: тренды и планы по сотрудничеству

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани в МВЦ «Казань Экспо» проходит Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В программе форума запланированы деловые сессии по 17 ключевым направлениям, а особое место занимает международная выставка Russia-China Expo — масштабная экспозиция площадью 10 тыс. кв. м, посвященная актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР. В первый день форума в том числе обсудили индустрию БПЛА в РФ и Китае, а также локализацию пятого в мире и крупнейшего в Китае предприятия в области производства строительной техники в Бугульме. Во второй день мероприятия на месте работает выездная редакция «Реального времени».

Татарстан смог создать самую главную платформу в России по сотрудничеству с Китаем, потому что крупнее, чем эта площадка, в нашей стране нет ничего, сообщила выездной редакции «Реального времени» Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ. В этом году усилили культурную часть, сельскохозяйственное направление. Специальная премьера — Сычуаньская опера. Также спикер особо выделила тему «низковысотной экономики» — речь об экономике дронов.



— И важна география — сегодня в системе регистрации было 68 регионов России. Это практически вся страна, — отметила Талия Минуллина. — Со стороны КНР на форуме присутствуют представители 29 административных территориальных подразделений. Самое важное — интерес бизнеса и предпринимателей. Несколько сотен реальных крутых китайских компаний на одной площадке внутри России — я не уверена, что еще можно где-то встретить.

Впервые на форуме «РОСТКИ» Министерство здравоохранения Татарстана и Агентство инвестиционного развития республики организовали первый российско-китайский симпозиум по медицине будущего. Об этом выездной редакции «Реального времени» рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

В программе — множество встреч и выставка, на которой представлены последние технологические достижения России и Китая.

— В ходе рабочих встреч мы пришли к соглашению о предоставлении роботизированной системы оперативных вмешательств компании «Тудао Медикал», которая передает нам на использование для лабораторных целей пока не зарегистрированный медицинский робот. На нем наши доктора будут учиться на лабораторных животных пересадке органов. Мы сегодня подписали соответствующий документ, — рассказал глава Минздрава Татарстана.

Кроме того, в области рентгенэндоваскулярной хирургии заключено соглашение между одной из ведущих компаний и Казанской государственной медицинской академией, которая берет в разработку образовательную программу.

В этом году на форуме представлен достаточно обширный медицинский трек. Сергей Петриков, директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского», уверен, что России есть что почерпнуть у китайских коллег.

— Они очень серьезно продвинулись в плане цифровизации, интеграции реанимационной информации в единые рабочие станции и мониторы. Очень много хорошей техники у них, расходных материалов, — заявил он.

На форуме представлено множество китайских медкомпаний. Одна их них — Lonvi Biosciences, она занимается исследованием старения клеток и способов борьбы с этим.

— Мы обнаружили, что проблемой многих заболеваний является как раз таки старение, поэтому хотим сконцентрироваться на решении не как лечить эти болезни, а именно как решить проблему старения, — рассказал Ип Цзо, CEO компании.

Для этого Lonvi Biosciences создала лекарство на основе очищенного экстракта виноградных косточек. Исследование показало, что данный компонент способен находить стареющие клетки и уничтожать их.

Компания уже подписала соглашение с КФУ об исследовании препарата.





Начиная с 2022 года трансграничные переводы — это задача со звездочкой. Однако по сравнению с 2024-м ситуация с ними кардинально изменилась: рынок платежных агентов очень сильно вырос и в это включились многие банки, рассказал Ярослав Салеев, основатель RSI Garant — компании, которая как раз занимается трансграничными расчетами между компаниями.



— Сегодня ситуация с платежами закрывается на 70%, — сказал он. — Остальные 30% — это необычные и уникальные запросы, которые попадают под риски санкций. Например, из-за последних введенных ограничений усложнились платежи с Кыргызстаном, а также криптоактивами.

Однако переживать не стоит, уверен Ярослав Салеев, эта ситуация закрывается банками и государством.

Чэнь Чжиган, представитель Санкт-Петербургского филиала Союза китайских предпринимателей в России и вице-президент Китайского делового центра, был гостем выездной редакции «Реального времени» в прошлом году. За это время отношения России и Китая стали гораздо шире, уверен он:

— Мне кажется, это уже не только уровень Казани, Татарстана, России, но и бренд между Россией и Китаем.

Ключевой вопрос между странами — кадры и образование, заявил Чэнь Чжиган. Именно эта тема станет главной на сегодняшнем пленарном заседании форума с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя.

— Интенсивное развитие требует соответствующих специалистов. Оно начинает тормозить, надо немедленно подготовить кадры, — уверен Чэнь Чжиган.

Не впервые в форуме принимает участие и команда «КАМАЗ-мастер», которая выставила на Russia-China Expo свой грузовик.

— В последнее время мы очень плотно работаем с организаторами китайских и международных соревнований, где мы участвуем. Это ралли «Шелковый путь», очень знаменитая гонка, и в этом коду команда впервые участвовала в ралли «Такла-Макан», — сообщил Эдуард Николаев, руководитель команды «КАМАЗ-мастер», мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России. — Она очень схожа с гонкой «Дакар» по своей сложности трасс.

В последнее время все больше компаний из России стремятся попасть на китайский рынок, сообщила Дарья Вишнякова, руководитель проектного отдела агентства Asia Pacific, которое занимается сопровождением российского бизнеса по выходу в КНР. РФ по-прежнему ориентирована на сырьевой экспорт, но развиваются и другие отрасли — логистика и FMCG (товары повседневного спроса, которые люди покупают регулярно и используют за короткий период времени, — прим. ред.).

Говоря о специфике, Дарья Вишнякова отметила различия между Россией, Западом и Китаем в коммуникациях. Например, при общении с китайскими предпринимателями стоит выбирать местные мессенджеры и соцсети.

— Говорят, что все настоящие контракты Китая заключаются в ресторанах, а не в офисах, потому для китайцев по части этикета важно познакомиться с партнером поглубже, — назвала руководитель проектного отдела агентства Asia Pacific еще одну особенность в переговорах с китайским бизнесом.

О сложностях доставки товаров из Китая рассказал Александр Лебедев, руководитель направления закупок из-за рубежа «Точка банка». Большое количество предпринимателей исторически использовали разные схемы перевозки, однако с каждым днем регулирование ужесточается и становится более прозрачным со стороны России.

— Именно поэтому одна из главных задач для предпринимателя — сделать свою модель более прозрачной и понятной для регулирующих органов, чтобы он мог спокойно продавать свои товары, которые привозит из Китая, — пояснил Александр Лебедев.

Чжань Пенг, проектный менеджер Синьцзянского хлопко-текстильного городка, привез на форум весьма необычную продукцию — перчатки, которые применяются в разных сферах. Он приехал в Казань впервые с вполне конкретной целью — поиска партнеров.

Именно реализация продукции в России сейчас стоит на первом месте. «Если запрос будет больше, то мы задумаемся о следующем этапе», — заявил Чжань Пенг, говоря о локализации производства в России.

А вот Higrade Rus локализовало производство в Набережных Челнах. «Сейчас между Китаем и Россией золотое время. Многое друг другу нужно. Возможности очень-очень большие», — сообщил директор по продажам компании Сюй Цзыи.

В автограде китайское предприятие занимается литьем пластмассы, которую поставляет другой компании из КНР — Haier. Однако есть и сложности, например разная культура.