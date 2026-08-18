Более 60 регионов России приняли участие в форуме «РОСТКИ» в Казани

Сферы туризма и медиа занимают ключевые позиции в экономическом движении по привлечению инвестиций

Фото: Сергей Козлов

В Международном форуме «РОСТКИ» участвуют почти 68 регионов России и 29 административных единиц Китая, сообщила ТАСС глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на деловом завтраке. Она подчеркнула, что сферы туризма и медиа занимают ключевые позиции в экономическом движении по привлечению инвестиций.

— Инвесторы не будут вкладываться в территории, которые им неизвестны. Сначала они должны посетить регион, после чего начинается торговля и формируется доля на рынке, что ведет к инвестиционному процессу, — отметила Минуллина.

Она призвала участников форума создать привлекательные туристические продукты в России и Китае, подчеркивая важность передачи ценностей народов обеих стран. Минуллина также упомянула, что в этот момент татары уже обедают, тогда как утренние трапезы начинаются с восходом солнца.

Никита Егоров