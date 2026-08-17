Минниханов призвал китайские компании локализовать производство в Татарстане

Раис республики предложил создать в ОЭЗ «Иннополис» российско-китайскую промышленную площадку

Фото: Сергей Козлов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал китайские компании локализовать производство на территории республики. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы татарстанского лидера.

На сессии «Китайский бизнес, добро пожаловать в Татарстан!» Минниханов предложил сформировать промышленную площадку для китайских компаний в индустриальном парке «Лаишево» (ОЭЗ «Иннополис»).

Раис подчеркнул, что республика готова оказывать содействие китайскому бизнесу на всех этапах — от входа на рынок до реализации высокотехнологичных проектов и совместных разработок.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Минниханов отметил большой потенциал сотрудничества с Китаем в таких сферах, как машиностроение, нефтехимия, высокие технологии, электроника, энергетика, цифровые решения и агропромышленный комплекс. Особое внимание раис уделил переходу от простых торговых поставок к созданию совместных производств, исследовательских центров и технологических кластеров.

— Мы открыты для китайского бизнеса на всех этапах, — заявил Минниханов, пригласив партнеров к активному сотрудничеству ради экономического роста и укрепления дружбы между народами России и Китая.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, деловая программа форума «РОСТКИ» включает более 50 сессий по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, креативная экономика и искусственный интеллект. Впервые пройдет симпозиум «Россия — Китай: технологии для здравоохранения», а также масштабная выставка Russia China Expo. Всего на форуме ожидают около 10 тысяч участников.

Минниханов сегодня уже успел провести деловые встречи с представителями Китая, а также назвать главного инвестора Татарстана.

Зульфат Шафигуллин