«БПЛА для всех и на все»: дроны будущего покажут на «Казань Экспо»

Рифкат Минниханов провел заседание оргкомитета международного форума «Дрон Экспо 2026»

Фото: Динар Фатыхов

«В России используется порядка 60 сценариев применения дронов в экономике: от сельского хозяйства до энергетики и МЧС. И в каждой сфере выгодно — мониторить пространство, доставлять грузы, обрабатывать поля», — объяснил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов востребованность выставочной площадки «Дрон Экспо 2026». Свыше 230 компаний из России и зарубежных стран представят на ней свои решения в сфере БПЛА по использованию воздушного пространства для экономики. Вице-премьер республики — министр торговли и промышленности РТ Олег Коробченко предложил организовать для губернаторов закрытый показ решений по обеспечению безопасности от атак БПЛА, но идею отклонили. Главным спикером деловой программы станет замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Подробнее — в материале «Реального времени».

Василий Шпак: выставка нужна производителям дронов

Казань второй раз подряд собирает крупнейших отечественных разработчиков, производителей и регуляторов в сфере БПЛА. На международной выставке-форуме «Дрон Экспо 2026», которая пройдет в Казани с 8 по 10 июля, обсудят будущее беспилотных систем, заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума.

На этот раз здесь будут сосредоточены решения для использования БПЛА в небе, но республика намерена расширить диапазон. «Дроны рассматриваются не только как воздушные аппараты, но и как комплекс решений для земли, воды и воздуха. Именно такой многогранный аспект сегодня важен для развития отрасли», — отметил Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По его словам, на сегодняшний день в Татарстане сформирована серьезная промышленная и научно-техническая база, которая позволяет создать мультисреду. «Дрон Экспо 2026» — это не разовое событие, а инструмент формирования новых технологических экосистем», — заключил президент АН РТ.

— Выставка дает нам уникальную возможность объединить ведущих производителей, разработчиков, заказчиков и эксплуатантов беспилотных систем. Наша цель — представить самые современные разработки и инновационные решения в области, — отметил сопредседатель оргкомитета, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Нет единых стандартов и ГОСТов

Участником деловой программы станет руководство «Платформы НТИ», на чьей площадке проходит тестирование технических решений для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и формируется инфраструктура контроля за полетами. Ожидается участие гендиректора Ассоциации «Аэронекст» Глеба Бабинцева, замруководителя Росавиации Андрея Потемкина, гендиректора Фонда НТИ Вадима Медведева, главы ФЦ БАС Максима Авдеева. Представители регуляторов выскажут позицию по совершенствованию нормативной базы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одна из проблем отрасли — отсутствие единых стандартов в определении разрешенной высоты полетов БПЛА. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» строятся разные типы дронов. Создание инфраструктуры для безопасных полетов — также одна из актуальных задач, требующая серьезного обсуждения с профильными экспертами. Всего на выставку зарегистрировались свыше 2,5 тысяч участников, а решения представят 236 компаний, сообщил один из организаторов «Дрон Экспо» Александр Фешкин.

— Выставка полностью настроена на использование БПЛА в воздухе, но будут рассматриваться вопросы интеграции трех направлений — беспилотных систем на воде и на земле, — рассказал позднее журналистам Рифкат Минниханов, — Дрон эффективен в любой сфере. В сельском хозяйстве дроны выполняют работы по удобрению полей, МЧС мониторит источники возникновения пожаров половодья. Экологи давно используют БПЛА для контроля за состоянием водных пространств и карьеров.

«У губернаторов есть спецзадание, которое они не смогут выполнить без БПЛА»

Вице-премьер республики — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко сообщил, что Татарстан активно включится в программу развития беспилотных летательных аппаратов. Более 20 предприятий задействовано в выпуске БПЛА. Они используются по 37 сценариям применения. В Казани завершается дооснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем для содействия развитию отрасли в регионе. Как известно, правительство РФ выделило на эти цели 2,7 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе обсуждения деловой программы Олег Коробченко предложил организовать закрытую сессию для глав регионов. «У губернаторов есть спецзадание, которое они не смогут выполнить без БПЛА», — заинтриговал он. По его словам, здесь могут быть показаны перспективные решения по обеспечению безопасности. Судя по всему, речь идет о защите городов от атак БПЛА. Рифкат Минниханов высказался против:

— Идет специальная военная операция. Понятно, что есть компании, которые занимаются разработками для армии. Это закрытая тема, находится под контролем Минобороны РФ. Но у нас задача другая — открыть небо для гражданских БПЛА. Некоторые могут сказать, что отдельные образцы имеют двойное назначение. Но мы нацелены на демонстрацию решений для всех отраслей экономики. У нас правила игры понятны — для всех и для всего, — заключил он.