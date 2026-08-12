Тремасов назвал текущий уровень инвестиций в РФ дискуссионным

Инвестиционный бум последних лет вывел экономику на исторические максимумы

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Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов высказался по поводу текущей инвестиционной динамики. По его словам, наблюдаемый в начале 2026 года спад инвестиций не носит серьезного характера, а общая деловая активность сохраняется на высоком уровне.

— Инвестиционный бум, наблюдавшийся в российской экономике в последние годы, вывел нас на исторические максимумы инвестиционной активности, — рассказал советник.

Однако насколько эти значения оптимальны для российской экономики, пока остается открытым вопросом, требующим дальнейшего изучения, добавил Тремасов.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года вложения частных инвесторов в акции на Московской бирже выросли в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом — до 25,1 млрд рублей.

Вадим Вахрушев