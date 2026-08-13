Гречка в Татарстане подорожала почти на 5% за неделю, но подешевели овощи

Помимо овощей, в республике снизились цены на бананы, муку и маргарин с сосисками

Фото: Мария Зверева

За неделю в Татарстане сильнее всего подешевели лук (-7%, до 56,6 рубля за 1 кг) и помидоры (-7%, до 136 рублей за 1 кг). Также стали дешевле капуста (-5,6%, до 48,8 рубля за «кило»), картошка (-2,18%, до 65,79), морковь (-3,49%, до 52,22 рубля) и огурцы (-2,29%, до 94,55 рубля), следует из данных Татарстанстата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо овощей, в республике подешевели бананы (-1,22%, до 140 рублей), пшеничная мука (-3,19%, до 43 рублей), маргарин (-2%, до 249 рублей) и сосиски (-2%, до 474 рублей).

Сильнее всего выросли ценники на гречку (+4,95%, до 59,84 рубля за 1 кг). Соль в республике подорожала на 2,66%, до 19,33 рубля за 1 кг, сахар — на 1,6%, до 78,44 рубля, а яйца — на 1,35%, до 73,87 за «десяток».

Никита Егоров