Китайский бизнес — российским властям: где гарантия безопасности?

Фарит Ханифов продвигал маршрут по территории Казахстана, а китайские операторы требовали гарантий безопасности при перевозке грузов

Фото: Динар Фатыхов

«Что делает терминал конкурентоспособным в современных реалиях? Гарантия того, что груз прибудет заказчику вовремя. Предсказуемость доставки — это то, что дает возможность выигрывать в конкурентной борьбе», — убеждал китайских провайдеров исполнительный директор логистического терминала им. Дэн Сяопина Хайдар Валиуллин на логистической конференции в рамках форума «РОСТКИ». Перевозки грузов в направлении Поднебесной и обратно растут в космических масштабах, но китайские операторы пребывают в растерянности: какой путь из России в КНР быстрый и безопасный? Пример подала китайская госкомпания Shandong Hi-Speed Group, заключившая договор с комплексом Дэн Сяопина на обеспечение комплектующими китайского завода Haier в Челнах и сборочных производств «Соллерса» в Ульяновске и Елабуге. Что пугает логистических провайдеров в международных транспортных коридорах, чем их манит Арктика и почему оказался востребован «Свияжский мультимодальный комплекс» — в материале «Реального времени».

Минтранс России предлагает ехать через Амур

Логистика в России сталкивается с серьезными вызовами, связанными с ограничениями при выборе маршрутов из-за атак БПЛА. При этом российско-китайский товарооборот кратно увеличивается, создавая постоянный спрос на новые маршруты, технологии и развитие инфраструктуры.

— Сегодня на первый план выходят устойчивость логистических цепочек, мультимодальность, скорость прохождения границ и цифровизация документооборота, — обозначил ключевые темы конференции модератор — руководитель дирекции по развитию складских коммерческих услуг «Почты России» Александр Дзвонковский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напротив него за дискуссионным столом собрались главы крупнейших перевозчиков КНР. Среди них гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь, осуществляющий перевозки грузов по морю, глава представительства АО «Китайская международная судоходно-контейнерная корпорация (CIMS)» Тан Цзянь, работающего преимущественно на железной дороге, гендиректор ООО «СИАРСИСИ РУС» Сюэ Лицян и гендиректор Российского представительства компании Shandong High-speed Qilu Euro-Asia Railway Operation Co., Ltd Ли Цин.

Как перевозчик из Шаньдуна забрал контракт на комплектующие для Haier

К слову, последняя в этом году забрала весь объем поставок комплектующих для сборочных производств Haier в Челнах и «Соллерса» в Ульяновске и Елабуге. С этого года перевозчик из Шаньдуна стал одним из основных заказчиков логистического комплекса Дэн Сяопина, обеспечивая терминал почти на 50% грузами из КНР. Ежемесячно они формируют четыре вагона контейнеров комплектующих из Китая, охватывая девять промышленных центров КНР. Оттуда поезда Shandong High-speed напрямую идут до Елабуги, а после растаможивания в терминале компоненты поступают в Набережные Челны.

— Из года в год наблюдается устойчивый рост объемов грузоперевозок и интенсивности транспортного потока через российско-китайскую границу На сегодняшний день на границе с Китаем функционируют 20 пунктов пропуска — это самое большое количество среди всех наших соседей, — сообщила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас проходит модернизация, причем работа продвигается сразу по двум направлениям: обновление физической инфраструктуры и активная цифровизация всех пограничных процессов. По поручению президента России Владимира Путина создается национальная цифровая транспортно-логистическая платформа «Лотос». «Это «единое окно», которое позволит в режиме онлайн отслеживать всю цепочку поставок, повысить прозрачность и управляемость трансграничной торговли, а также значительно упростить прохождение процедур государственного контроля», — рассказала она. Интеграция цифровых данных и обмен информацией между информационными системами двух стран позволят ускорить прохождение всех контрольных процедур и обеспечить сквозную прослеживаемость грузов в обоих направлениях.

При этом российские власти продвигают международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», проходящие по территории Амурской области. Это новые маршруты с принципиально иной логистикой, которые сейчас детально прорабатываются в рамках двусторонних рабочих групп, пояснила спикер.

Татарстан продвигает путь через Казахстан

Между тем Татарстан предложил китайским партнерам альтернативный логистический путь в обход Москвы. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов назвал наиболее перспективным железнодорожный путь до КНР через Казахстан. «Сегодня есть два главных грузовых маршрута для отправки грузов в Китай. Первый — через Забайкальский край, второй — через Казахстан. Преимущество второго в том, что возить через него быстрее, не нужно делать большой крюк и перепробег, путь короче на 3—4 тыс. километров», — рассказал он.

Другой плюс в том, что Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), поэтому таможенное оформление происходит по общим правилам. При этом маршрут по территории РФ через Забайкалье имеет сезонный недостаток: осенью и зимой на путях образуются большие очереди.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключение Ханифов обратил внимание на «главный слайд» презентации, где наглядно показан дисбаланс в логистике. Так, в Подмосковье (терминал «Селятино») импорт доминирует: на 10 ввозимых контейнеров приходится всего один экспортный. В Татарстане же наблюдается зеркальная картина: через СММЛЦ и комплекс им. Дэн Сяопина отправляется в пять раз больше контейнеров, чем прибывает. Министр считает, что перекос в сторону экспорта создает хорошие условия для китайских операторов. Плюс с 1 сентября по всей стране перевозчики обязаны перейти на электронные накладные. «У нас все готово», — заверил Ханифов.

«К сожалению, и на Балтике неспокойно»: китайцы встревожены

Однако китайских операторов не устраивает движение по международным транспортным коридорам из-за разницы в законодательных правилах разных стран. «Потенциал большой, но, откровенно говоря, исходя из нашего опыта, международные транспортные коридоры сталкиваются с фундаментальной проблемой. Скорость развития инфраструктуры обогнала скорость институциональных изменений», — парировал министру глава представительства CIMS.

Во-первых, в разных государствах разная ширина железнодорожной колеи, поэтому перегрузка товара идет медленно. Во-вторых, у каждого государства свои таможенные коды, стандарты проверки и юридические требования, которым сложно соответствовать. «Скорость транспортного узла зависит не от самого быстрого его участка, а от самого медленного», — отметил спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом перевозки по морю также вызывают серьезную обеспокоенность, добавил гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь. По его словам, удары по коммерческим перевозкам, обеспечивающим жизненно важную торговлю, вызывают тревогу. «К сожалению, и на Балтике, на Балтийском море, тоже неспокойно. Наше судно «Панда» при заходе в Черное море понесло потери. В этом контексте все более очевидной становится ценность безопасности», — сказал он, попросив подумать над обеспечением безопасности судоходства. В этом плане лично он надеется на развитие арктического маршрута.

Зерно отправят через Высоцк

Исполнительный директор логистического терминала им. Дэн Сяопина Хайдар Валиуллин постарался повернуть дискуссию в позитивное русло. Опираясь на опыт сотрудничества с провайдером из КНР, он сообщил, что главным преимуществом в логистике является предсказуемость, а это может обеспечить железная дорога. «Что делает терминал конкурентоспособным в современных реалиях? Гарантия того, что груз прибудет заказчику вовремя. Предсказуемость доставки — это то, что дает возможность выигрывать в конкурентной борьбе», — убеждал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время в интересах перевозчика из Шаньдуна строятся два комплекса — для отправки зерна и нефтяного кокса. «Зерновой комплекс позволит «перерабатывать» до 15 поездов зерна в сутки», — сообщил Валиуллин.

Тут стало известно, какой выход нашли для экспорта российского зерна в КНР. Например, компания «Август-Агро», которая осуществляет хранение и перевалку зерна на «Свияжском мультимодальный комплекс», решила перенаправить его через порт Высоцк на Балтике. «С южных портов в Азовском бассейне зерно переориентировали на отправку через северо-западные порты», — рассказал директор по логистике УК «Альянс» Алексей Ненич.

Дополнительные расходы будут компенсированы Минсельхозом РФ. На эти цели выделены 2 млрд рублей на всю страну, но сколько получит каждый отправитель — вопрос, заключил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru