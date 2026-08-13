В Татарстане в июле восстановился рост объемов выдачи потребкредитов

В целом по России в июне — июле выдача потребительских кредитов стабилизировалась, говорит эксперт

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2026 года жителям Татарстана выдали 49,3 тыс. потребительских кредитов. Это на 100 займов, или на 0,2%, больше, чем было выдано в июне того же года, следует из аналитики НБКИ.

При этом ранее месячные объемы выдач потребкредитов в республике демонстрировали снижение. Так, по данным экспертов кредитного бюро, в июне было выдано на 10,7% меньше таких займов, чем в мае того же года.

В целом по России в июле 2026 года выдали 1,99 млн потребкредитов. Это на 1% меньше, чем в июне того же года (2,01 млн).

— Несмотря на некоторый всплеск весной 2026 года, в июне — июле выдача потребительских кредитов стабилизировалась и в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он напомнил, что в июле 2026 года в целом по России выдали около 2 млн потребкредитов. Это в 1,5 раза меньше, чем в июле 2024 года (около 3 млн).

— Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — добавил эксперт.

Никита Егоров