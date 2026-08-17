Минниханов: Китай — главный инвестор Татарстана
Об этом руководитель республики заявил на полях форума «РОСТКИ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Китай главным инвестором республики. Такое заявление татарстанского лидера прозвучало на открытии международного форума «РОСТКИ» в Казани.
— Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом, становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 3,35 миллиарда долларов. Китай — главный инвестор нашей республики, — приводит слова Минниханова издание «Прайм».
Деловая программа форума включает более 50 сессий по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, креативная экономика и искусственный интеллект. Впервые пройдет симпозиум «Россия — Китай: технологии для здравоохранения», а также масштабная выставка Russia China Expo. Всего на форуме ожидают около 10 тысяч участников.
Минниханов сегодня уже успел провести деловые встречи с представителями Китая.
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