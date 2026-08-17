Минниханов: Китай — главный инвестор Татарстана

Об этом руководитель республики заявил на полях форума «РОСТКИ»

Фото: Сергей Козлов

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Китай главным инвестором республики. Такое заявление татарстанского лидера прозвучало на открытии международного форума «РОСТКИ» в Казани.

— Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом, становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 3,35 миллиарда долларов. Китай — главный инвестор нашей республики, — приводит слова Минниханова издание «Прайм».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Деловая программа форума включает более 50 сессий по таким направлениям, как здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, креативная экономика и искусственный интеллект. Впервые пройдет симпозиум «Россия — Китай: технологии для здравоохранения», а также масштабная выставка Russia China Expo. Всего на форуме ожидают около 10 тысяч участников.

Минниханов сегодня уже успел провести деловые встречи с представителями Китая.

Зульфат Шафигуллин