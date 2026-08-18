Объем наличных денег в обращении вырос на 7,5% за год
Доля наличных вне банковской системы увеличилась до 14,7%
Банк России опубликовал данные об обороте наличных денег во втором квартале 2026 года. По информации регулятора, общая сумма наличных в обращении на 1 июля достигла 21,28 трлн рублей.
— Темп прироста объема наличных денег в обращении за год составил 7,5%, — передает информацию ТАСС.
Год назад, на 1 июля 2025 года, этот показатель составлял 17,97 трлн рублей. Доля наличных денег, находящихся вне банковской системы, также выросла — до 14,7% против 14,1% годом ранее.
Ранее сообщалось, что банки стран Евразийского экономического союза подняли комиссии за пополнение счетов наличными рублями. В некоторых кредитных организациях сборы для физических лиц достигли 15%.
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