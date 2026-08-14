Производители Татарстана представили свои бренды на фестивале «Вкусы России» в Москве

Программа включала ярмарку, ресторанный дворик, культурные мероприятия, кулинарные и творческие мастер-классы

Фото: Минсельхозпрод РТ

Производители Татарстана представили свою продукцию на площадке V Национального гастрономического фестиваля «Вкусы России»: чак-чак, национальную молочку, сыры, виноградный напиток, мясные деликатесы из птицы и конины, сообщила пресс-служба Минсельхоза РТ.

Напомним, что упомянутый фестиваль стартовал 13 августа в Москве на ВДНХ. Само мероприятие продлится до 23 августа. Программа включала ярмарку, ресторанный дворик, культурные мероприятия, кулинарные и творческие мастер-классы. Также в рамках фестиваля пройдет насыщенная культурно-развлекательная программа, раскрывающая многообразие культурного наследия народов России и его современное звучание. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу, выступления артистов и многое другое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам фестиваля 2025 года участие приняли 75 субъектов России и 374 производителя. Мероприятие посетили более 1,5 млн человек, на площадке ВДНХ реализовано свыше 80 тонн продукции. От Татарстана выступило 36 участников — предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Представлены Казань и 11 районов республики.



— «Вкусы России» — это отличная возможность для татарстанских производителей представить свою продукцию на федеральном уровне, найти новых партнеров и расширить рынки сбыта. Мы гордимся богатыми традициями нашей республики и рады поделиться ими с гостями фестиваля, — отметил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.



Никита Егоров