Минниханов предложил Шэньси активизировать сотрудничество с Татарстаном

Заместителем губернатора китайской провинции Шэньси У Вэньган выразил готовность к усилению совместной работы

Фото: Сергей Козлов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем губернатора китайской провинции Шэньси У Вэньганом на полях форума «РОСТКИ». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Минниханов напомнил, что товарооборот республики и Китая в 2025 году достиг рекордных $3,35 млрд. Однако взаимодействие с провинцией Шэньси пока недостаточно развито. Раис Татарстана подчеркнул богатый экономический потенциал Шэньси (население — около 40 млн человек) и призвал использовать форум для выработки конкретных шагов по развитию сотрудничества.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

У Вэньган выразил готовность к усилению совместной работы.

— Мы видим хорошие перспективы развития сотрудничества с вашей республикой. Есть ряд интересных направлений, будем активно вместе работать, — ответил замгубернатора провинции Шэньси на предложение раиса РТ.

В тот же день Минниханов встретился с руководством компании «Шаньдун Хайспид», одной из крупнейших китайских компаний транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также реализацию совместных проектов в сфере логистики и управления инфраструктурой.

Напомним, сегодня в Казани открылся IV Международный форум «РОСТКИ». На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей.

Зульфат Шафигуллин