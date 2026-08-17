Минниханов предложил Шэньси активизировать сотрудничество с Татарстаном
Заместителем губернатора китайской провинции Шэньси У Вэньган выразил готовность к усилению совместной работы
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем губернатора китайской провинции Шэньси У Вэньганом на полях форума «РОСТКИ». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Минниханов напомнил, что товарооборот республики и Китая в 2025 году достиг рекордных $3,35 млрд. Однако взаимодействие с провинцией Шэньси пока недостаточно развито. Раис Татарстана подчеркнул богатый экономический потенциал Шэньси (население — около 40 млн человек) и призвал использовать форум для выработки конкретных шагов по развитию сотрудничества.
У Вэньган выразил готовность к усилению совместной работы.
— Мы видим хорошие перспективы развития сотрудничества с вашей республикой. Есть ряд интересных направлений, будем активно вместе работать, — ответил замгубернатора провинции Шэньси на предложение раиса РТ.
В тот же день Минниханов встретился с руководством компании «Шаньдун Хайспид», одной из крупнейших китайских компаний транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили развитие взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также реализацию совместных проектов в сфере логистики и управления инфраструктурой.
Напомним, сегодня в Казани открылся IV Международный форум «РОСТКИ». На церемонии открытия раис Татарстана Рустам Минниханов отметил укрепление российско-китайских связей.
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