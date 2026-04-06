Татарстан теряет по 1,5 млрд рублей в месяц из-за низких закупочных цен на молоко

Данный ценник снизился за год на 27%

В Татарстане средняя закупочная цена литра молока снизилась за год на 27%, до 34 рублей, не учитывая НДС. Причем только за первые три месяца 2026-го этот показатель снизился на 12% (4,27 рубля). Более того, объем молока в хранилищах республики за год увеличился на 35%, доложил замминистра Минсельхоза республики Марсель Махмутов на заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

— После двух лет стабильно высоких цен на молоко-сырье сегодня мы видим стагнацию в рознице: рост цен на молочную продукцию и отставание роста реальных доходов населения привели к максимальным запасам молочной продукции на складах производителей — плюс 35 процентов к марту 2025 года, — сказал Махмутов, отметив, что единственным выходом из ситуации является экспорт.

Однако, как отметил спикер, снижение закупочных цен на молоко ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов. Он напомнил, что на данный момент в Татарстане строят 20 животноводческих объектов на 15,6 тыс. коров. При этом крупные производители с годовым доходом более 800 млн рублей в 2026 году лишили федеральной субсидии на реализованное молоко, а именно за такими хозяйствами большинство новых проектов, отметил замминистра. В министерстве ожидают, что закупочные цены продолжат снижаться, но потом снова будут немного расти.

— 1,5 млрд рублей в месяц мы теряем на таких закупочных ценах, для республики это важный вопрос, — обратил внимание Махмутов.

