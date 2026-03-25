Младенческая смертность в Казани за три года снизилась на 24%

Руководитель городского здравоохранения Ильназ Ахмадиев отметил улучшение системы педиатрической помощи и внедрение кураторства в поликлиниках

В 2025 году в Казани родилось более 14 тыс. детей, сообщил руководитель городского Управления здравоохранения Ильназ Ахмадиев на итоговом медицинском совете, пишет мэрия.

Средний возраст рожениц в столице Татарстана составляет около 29,5 года. Пиковые значения рождаемости приходятся на возрастные группы 25—29 и 30—34 года, при этом доля матерей моложе 20 лет остается менее 3%. По словам Ахмадиева, это отражает общероссийскую тенденцию планирования первой беременности в более зрелом возрасте.

Ключевым достижением городской медицины стало снижение младенческой смертности: за последние три года показатель сократился на 24%. Для повышения качества и доступности педиатрической помощи в Казани внедрена система кураторства, при которой специалисты городской детской больницы №1 курируют работу городских детских поликлиник. На сегодняшний день под их наблюдением находятся более 6,5 тыс. детей.

В городе обеспечен 100%-ный мониторинг младенцев первого года жизни. Все данные о патронажных визитах вносятся в единую информационную систему, а детям дополнительно проводят ЭКГ.

Несмотря на устойчивое снижение детской смертности с 2019 года, остаются проблемные зоны. В структуре причин смертности лидируют состояния перинатального периода, врожденные пороки развития и заболевания нервной системы. Существенную долю также составляют внешние факторы: травмы, отравления и несчастные случаи.

В перспективе Управление здравоохранения планирует дальнейшее совершенствование перинатальной и неонатальной помощи, масштабирование программ раннего выявления врожденных пороков и усиление межведомственного взаимодействия для профилактики детского травматизма.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2025 году в России зафиксирован исторически минимальный уровень младенческой смертности — 3,6 промилле.

