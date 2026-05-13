В Татарстане утвердили демографический план до 2030 года

Власти республики намерены развивать поддержку семей, расширять область медосмотров и продвигать традиционные семейные ценности

В Татарстане утвердили план реализации стратегии семейной и демографической политики до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку семей, повышение рождаемости и укрепление традиционных семейных ценностей. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета.



Отдельный блок посвящен вопросам репродуктивного здоровья и поддержке материнства. В республике планируют расширить диспансеризацию жителей в возрасте от 18 до 49 лет, а подросткам 15—17 лет проводить профилактические медосмотры для сохранения репродуктивного здоровья. Также власти намерены повысить доступность медицинской помощи при бесплодии. Для детей из многодетных семей предлагается организовать единые дни прохождения медосмотров.



В документе предусмотрены меры, связанные с сопровождением беременности. В женских консультациях планируют вести профилактику так называемого «негативного выбора при беременности», а женщинам — обеспечить более доступную психологическую помощь. Кроме того, для пациенток, обращающихся за прерыванием беременности, хотят внедрить систему мотивационного анкетирования.



План включает и широкий перечень мер социальной поддержки семей. Среди них — развитие механизмов господдержки семей с детьми, улучшение транспортной доступности, поддержка студенческих семей и молодых преподавателей вузов, а также программы переобучения и трудоустройства женщин в декрете. Власти также намерены проработать вопрос увеличения социальных выплат многодетным молодым семьям при покупке жилья — с нынешних 35% до 50% его стоимости.



Помимо этого, стратегия предполагает продвижение семейного туризма внутри республики, популяризацию семейных ценностей через социальную рекламу и молодежные мероприятия, а также внедрение специальных факультативов в вузах и колледжах. Отдельное направление связано с формированием здорового образа жизни: речь идет о расширении медобследований, развитии спортивной инфраструктуры и проведении тематических фестивалей.



Напомним, ранее стало известно, что в России рождаемость снизилась до 1,376 ребенка на женщину по итогам 11 месяцев 2025 года.

Зульфат Шафигуллин