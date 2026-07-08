Адель Хайруллин: «В этом году погода у нас отняла месяц работ»

Глава и владелец холдинга «Красный Восток» рассказал, что закупочные цены на зерно снижаются, а на молоко составляют 34—36 рублей за литр

Фото: Реальное время

Российские аграрии испытывают трудности в связи с низкими закупочными ценами на молоко и зерно. Как рассказал «Реальному времени» гендиректор ООО «ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин в рамках выездной редакции на Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2026», сейчас ценники на «молочку» варьируются от 34 до 36 рублей, но при этом все составляющие подорожали. Зерновые тоже дешевеют на фоне хорошего урожая на юге страны. Как аграрии выпутываются из сложившейся ситуации и какие еще меры помогут — в материале издания.

Производители снижают цены на фоне роста объемов производства

Сельхозпроизводители сейчас испытывают сложности в связи с ценами на молоко и зерно. Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор ООО «ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин.



— Для нас гораздо сложнее цена на молоко в условиях подорожания других составляющих. Она сейчас варьируется [в диапазоне] 34—36 рублей [за литр]. Есть и случаи, когда более мелкие предприятия продают его за 28—30 рублей, и для них это сверхкритично, — отметил Хайруллин.

Он обратил внимание на то, что производитель оптимизировал корма, проверяет крупный рогатый скот с целью удержать только то поголовье, которое будет находиться на рентабельном уровне, но это «долгая история».

Что касается зерна, то на юге страны сейчас идет большая уборочная компания и объемы собранной продукции на 25—30% превышают уровни прошлого года, однако с учетом засухи в 2025-м производители всего лишь вышли на нормальный уровень.

— На фоне этого (роста объемов, — прим. ред.) производители снижают цены. Уже сейчас нам предлагают выкуп урожая ячменя по 8,5 рубля за тонну, а в прошлом году он продавался по 12,5 рубля за тонну. И в условиях дефицита денег очень малое количество АПК, агрохолдингов согласятся с такой ценой, ведь как только ты ее подтверждаешь, то автоматически это апеллируется на тебя: «А вот он согласился, мы у него все будем брать, а у тебя брать не будем», — обратил внимание гендиректор фирмы.

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Хайруллин добавил, что другие регионы тоже «не пустые Cомали». Если бы вокруг Татарстана, предположил он, было 40 млн человек, которые датируются за счет Международного валютного фонда, то сельхозпроизводители просто продавали бы свою продукцию и были счастливы. Тем не менее другие регионы тоже продают урожай, мясо и молоко. В итоге, несмотря на растущие объемы производства, аграрии находятся в периодических кризисах.

Причем с топливом у аграриев проблем нет, так как трактора ездят на дизеле, а не на бензине. К тому же в этой статье сотрудники АПК конкретно в Татарстане получают огромную поддержку от руководства республики, добавил Адель Хайруллин.

Для справки: по данным Росстата, по итогам января — мая 2026 года в России производство скота на убой выросло на 0,6% относительно того же периода 2025-го, до 5,7 млн тонн, молока — 2,3%, до 9,1 млн тонн, а яиц — на 3%, до 17 млрд штук. Конкретно в Татарстане те же показатели выросли на 1,1%, до 160,9 тыс. тонн скота, на 6,4%, до 735,8 тыс. тонн молока и на 9,4%, до 598,5 млн штук яиц соответственно.

«Льготные кредиты берут только крупные холдинги»

На сегодняшний день спасает ситуацию экспорт сельхозпродукции, но лишь отчасти. Как объяснил Хайруллин, Россия экспортирует около 40 млн тонн зерна в год, а рынок экспорта молока еще предстоит освоить. Например, если зерно из России и Америки ничем не отличается, то для молока действуют определенные международные стандарты, а у нас еще нет столько заводов, которые бы соответствовали нормам. Помимо этого, нужны мощности для его отправки.

— И опять-таки это не совсем долгая история, поскольку производство сельхозпродукции растет, а в условиях сокращения определенной части населения мы можем оказаться в ситуации, когда в определенных уголках страны скажут: «Нам больше не надо, подержите у себя», — резюмировал спикер.

Улучшить ситуации помогут также субсидии, которые аграрии могли бы получать от государства. Однако когда фермеры приходят просить материальную поддержку в российский Минфин, то сталкиваются с отсутствием денег. Об этом «Реальному времени» сообщил член Ассоциации фермеров России Игорь Черный.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причем льготные кредиты не спасут аграриев, уверен эксперт.

— Льготные кредиты берут только крупные холдинги, у которых стада насчитывают от 20 тыс. до 50 тыс. голов. Однако они уничтожают средний класс фермеров. Люди, которые держат небольшую территорию, сейчас вынуждены будут продавать, разрезать животных. И куда они потом пойдут? Охранниками? — обратил внимание Черный.

«Залог любого агрария — сохранить оборот при любой возможности»

В ближайшее время компания ООО «ГК «Красный Восток» планирует оптимизировать объем зерновых, рассказал Хайруллин.

— Залог любого агрария — сохранить оборот при любой возможности. Мы тоже оптимизируем объем зерновых, не будем больше наращивать объемы (производства, — прим. ред.), оставляя его на уровне 45—52 тыс. га зимой в зависимости от погодных условий. В этом году погода у нас отняла месяц работ. Слава Богу, мы успели в кратчайшие сроки все собрать, привлекли дополнительную технику, но это тоже тяжело, — отметил он, рассказывая о планах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако руководитель допустил, что дожди, которые настигли республику в конце июля и продолжались весь август в 2024/25 году, могут повториться.

— Почему многие не контрактуют свое зерно? Потому что ты можешь предугадать сколько ты соберешь, но ты можешь собрать не столько зерна, сколько ты законтрактовал. Семечка в этом плане контрактуется легче, потому что она будет всегда такой, — резюмировал Хайруллин.