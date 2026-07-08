США разорвали перемирие с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном после обмена ударами
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном больше не действует. Об этом сообщают «Ведомости».
— Веденный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует, — сообщают «Ведомости».
По его словам, переговоры с Тегераном больше не имеют смысла. Ранее Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке
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