США разорвали перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном после обмена ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном больше не действует. Об этом сообщают «Ведомости».

— Веденный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует, — сообщают «Ведомости».

По его словам, переговоры с Тегераном больше не имеют смысла. Ранее Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке

Вадим Вахрушев