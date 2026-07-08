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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 08.07.2026

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный с переходом на юго-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Зульфат Шафигуллин

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