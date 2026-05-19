Ильшат Аминов: «Мы помогаем людям жить в этом сложном, противоречивом, не всегда благоприятном мире»

Председатель Союза журналистов Татарстана рассказал о споре насчет современной журналистики

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов на встрече с главными реакторами республиканских СМИ рассказал о споре насчет современной журналистики. Размышления на эту тему возникли у него после встречи с молодыми журналистами, где обсуждалось формирование личного бренда.

— У нас разгорелся методологический спор, потому что я сказал, что журналистика — это призвание, это гуманизм, это любовь к людям, стремление к прогрессу, всегда стремление к добру и это всегда помощь людям. На что один мой уважаемый коллега мне сказал: «Вы уж извините, вы уже старый, эти все принципы уже не работают». По его словам, сейчас журналистика — это технология, современные гаджеты, информационные потоки, техническое совершенство. Я говорю: «Где тут человек, где тут душа, где сердце?» Он говорит: «Современная технология душу и сердце отвергает». Поэтому этот спор у нас продолжается, — поделился Ильшат Аминов.



Председатель Союза журналистов Татарстана признал, что информационное пространство стремительно меняется, а молодое поколение журналистов видит его иначе. Однако, по его убеждению, это не отменяет роли творчества, таланта и человечности в профессии.

— Я надеюсь, что доживу до тех времен, когда вы выйдете на эту сцену и скажете: «Да, журналистика — это прежде всего любовь к людям, талант и сердце», — обратился Аминов к своему оппоненту по спору, который находился в этот момент в зале Госсовета РТ.



В завершение выступления Ильшат Аминов поблагодарил участников встречи — представителей власти и журналистского сообщества — за совместную работу на благо республики.

— Мы, здесь собравшиеся представители власти, представители нашего журналистского корпуса, мы любим одну республику, любим людей, которые здесь проживают. И мы, конечно же, способствуем прогрессу этой республики и помогаем людям жить в этом сложном, противоречивом, не всегда благоприятном для них мире. Мы берем за руки людей и ведем их в этом информационном мире, помогаем им ориентироваться в нем и создаем в этом мире островки стабильности, благополучия и прогресса, — заявил председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

