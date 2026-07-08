«Агроволга-2026»: тренды и планы ведущих игроков отрасли

На Международной агропромышленной выставке работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

С 8 по 10 июля в Казани пройдет Международная агропромышленная выставка «Агроволга» — ключевое событие аграрной отрасли. Это единственная в России площадка, объединяющая экспозиции в павильоне, на открытых площадках и демонстрационных полях. В этом году она собрала более 400 компаний и 15 тыс. специалистов агропромышленного комплекса. Помимо деловой программы и экспозиции техники пройдет конкурс «Краса Агроволги» с выбором лучших племенных коров Татарстана и чемпионат по профессиональному вождению тракторов. На выставке работает выездная редакция «Реального времени».

В первую очередь «Агроволга» — это возможность встретиться с поставщиками и покупателями, заявил Адель Хайруллин, генеральный директор ООО «ГК «Красный Восток». Он рассказал о вызовах, с которыми сталкивается компания, — и это не столько цены на топливо. «Слава богу, трактора пока не на бензине, а на дизеле, и в этом республика оказывает невероятную поддержку», — сообщил он.

— Для нас гораздо сложнее цена на молоко в условиях подорожания других составляющих. Она сейчас варьируется [в диапазоне] 34—36 рублей. Есть и случаи, когда более мелкие предприятия продают его за 28—30 рублей, и для них это сверхкритично, — обратил внимание Адель Хайруллин.

Компания «Профессионал» из Иваново приехала на «Агроволгу» во второй раз. По итогом прошлой выставки она заключила контракты на поставку 10 мини-погрузчиков, рассказал Сергей Шишкин, директор по продажам спецтехники.

В конце прошлого года компания подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России и осуществляет сборку строительной техники в партнерстве с иностранными производителями.

— Конкуренция есть, и в целом ситуация на рынке строительной техники серьезная. Есть и спады, и прочие негативные моменты, — подчеркнул Сергей Шишкин.